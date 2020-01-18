В посольстве КНР в Москве встретили Новый год по китайскому календарю

В посольстве КНР в Москве 17 января прошел прием для СМИ по случаю Праздника весны - китайского Нового года, наступающего по лунному календарю 25 января.

На празднике выступил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, который отметил успешное сотрудничество двух стран, которое активно развивается.

"Мы помним поддержку и помощь российского народа. Мы помним нашу дружбу, и она служит фундаментом дальнейшего развития отношений между нашими странами, - отметил посол в своем выступлении. - И у нас есть огромный потенциал для укрепления связей. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь в этом".

Посол Чжан также подчеркнул, что китайская сторона будет помогать в решении всех вопросов. "И мы хотим, чтобы российские бизнесмены завоевали большую долю на китайском рынке, чтобы продукция из России шире была представлена в КНР".

На приеме, помимо журналистов, присутствовали представители МИД РФ, эксперты-синологи.

В 2019 году товарооборот между Россией и Китаем составил 100,3 миллиарда долларов. Это уже второй год подряд, когда объем взаимной торговли превышает психологический рубеж в 100 миллиардов. Также в прошлом году был запущен газопровод "Сила Сибири", по которому российский газ станет поступать в КНР, были состыкованы два моста между странами: железнодорожный Тунцзян - Нижнеленинское и автомобильный Благовещенск - Хэйхэ.