Омское предприятие заплатит штраф за озеро из крови

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору подтвердила факты грубых нарушений при утилизации биоотходов в Омской области.

"Крупный штраф от полумиллиона до 700 тысяч рублей ждет предприятие, убойный пункт которого располагается деревне Ковалево Калачинского района. Кроме того, административные штрафы придется заплатить должностным лицам этой компании и фермеру из села Стародубка", - сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в Омской области.

Отмечено, что вышеперечисленные допустили незаконное складирование биологических отходов первого класса опасности в непредназначенных для этого местах.

Об этом стало известно активистам ОНФ. Омичи опубликовали видеозапись с водоема, заполненного кровью.

Администрация Ивановского сельского поселения, к которому относится деревня, по словам жителей, не предпринимала никаких действий, чтобы предотвратить угрозу экологии и санитарному благополучию людей.

Сейчас с территории незаконной свалки возле деревни Ковалево вывезены и утилизированы 18 тонн биоотходов, лежащих на поверхности. Проведена дезинфекция почвы.

В ОНФ подчеркнули, что несанкционированный могильник, должен быть рекультивирован. Его площадь - 10 гектаров.

Ситуация на контроле ОНФ и региональных властей до устранения всех нарушений санитарных норм.