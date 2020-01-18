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18.01.2020 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омское предприятие заплатит штраф за озеро из крови

Текст: Наталья Решетникова

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору подтвердила факты грубых нарушений при утилизации биоотходов в Омской области.

"Крупный штраф от полумиллиона до 700 тысяч рублей ждет предприятие, убойный пункт которого располагается деревне Ковалево Калачинского района. Кроме того, административные штрафы придется заплатить должностным лицам этой компании и фермеру из села Стародубка", - сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в Омской области.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Отмечено, что вышеперечисленные допустили незаконное складирование биологических отходов первого класса опасности в непредназначенных для этого местах.

Об этом стало известно активистам ОНФ. Омичи опубликовали видеозапись с водоема, заполненного кровью.

Администрация Ивановского сельского поселения, к которому относится деревня, по словам жителей, не предпринимала никаких действий, чтобы предотвратить угрозу экологии и санитарному благополучию людей.

Сейчас с территории незаконной свалки возле деревни Ковалево вывезены и утилизированы 18 тонн биоотходов, лежащих на поверхности. Проведена дезинфекция почвы.

В ОНФ подчеркнули, что несанкционированный могильник, должен быть рекультивирован. Его площадь - 10 гектаров.

Ситуация на контроле ОНФ и региональных властей до устранения всех нарушений санитарных норм.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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