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18.01.2020 15:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Количество отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

Текст: Руслан Мельников (Махачкала)

После массового отравления в дагестанском Кизляре медики проводят профилактические мероприятия.

Фото: iStock
В Дагестане несколько десятков человек отравились питьевой водой

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя республиканского Минздрава. Также стало известно, что в больницу попали 133 человека, страдающих от острой кишечной инфекции. Среди них - 70 детей. Состояние пациентов оценивается, как легкой и средней степени тяжести.

Подворовые обходы уже охватили более 10 000 человек, среди которых более 8 500 - дети.

Массовое отравление питьевой водой произошло в кизлярском микрорайоне Черемушки. После этого питьевую воду начали подвозить в автоцистернах, а подачу воды по водопроводу временно приостановили. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

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