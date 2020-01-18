Количество отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

После массового отравления в дагестанском Кизляре медики проводят профилактические мероприятия.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя республиканского Минздрава. Также стало известно, что в больницу попали 133 человека, страдающих от острой кишечной инфекции. Среди них - 70 детей. Состояние пациентов оценивается, как легкой и средней степени тяжести.

Подворовые обходы уже охватили более 10 000 человек, среди которых более 8 500 - дети.

Массовое отравление питьевой водой произошло в кизлярском микрорайоне Черемушки. После этого питьевую воду начали подвозить в автоцистернах, а подачу воды по водопроводу временно приостановили. По факту отравления возбуждено уголовное дело.