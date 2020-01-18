Путин обещал работать над повышением реальных доходов россиян

Давно прошли времена, когда и армии, и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, предприятия по полгода не платили зарплату, отметил президент.

- У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом, - констатировал глава государства. Он признал, что еще остаются проблемы, связанные с колебаниями в экономике, которые произошли за последние пять лет.

- Реальные доходы "заморозились", мы это все видим и будем работать, - заверил Путин.

Он рассказал, что предложения, озвученные им недавно в Послании Федеральному собранию, - "это не все, что планируется делать".

- У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития, - сказал российский лидер. - Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать.