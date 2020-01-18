Путин осудил "хорьковые цели" ряда западных политиков

Ключевые средства массовой информации за рубежом не распространяют объективные сведения об исторических событиях Второй мировой, и это именно "целенаправленная работа" на госуровне. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе общения с ветеранами в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что правда о Второй мировой войне за рубежом в ряде случаев целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Даже закрываются сайты, где содержатся правдивые сведения. При этом закрывают весьма оперативно, заметил глава государства.

То есть это "целенаправленная работа", на которую нужно, по мнению президента, ответить аналогичным образом.

- Так и будем делать, - подчеркнул российский лидер. Он выразил уверенность, что публикация исторических документов позволит довести правду до людей.

Путин пояснил, что у человека при изучении таких материалов возникает желание разобраться в событиях, связанных с историей своих предков.

В качества примера упомянутой государственной политики он привел прошлогоднюю резолюцию Европарламента, возложившего на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. "Складывается впечатление, что эти люди то ли читать не умеют, то ли писать не умеют, или глаз у них нет, - отметил президент. - А скорее всего, это происходит для того, чтобы добиваться, извините, за такое слово, каких-то хорьковых политических целей".

Он подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду.

Ранее Путин заявил о создании архивного центра, где, по его словам, будут представляться документы, видео- и фотоматериалы.