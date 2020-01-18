Путин ответил на призыв снять ограничение на число президентских сроков

Предложение ветеран сделал на встрече участников ВОВ с президентом в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Ветеран напомнил, что президент РФ "приступил к очень важной работе по дополнению" Конституции. Напомним, что о ряде важных предложений Путин заявил в Послании Федеральному собранию.

Климов вышел с инициативой: "Предложенный вами список надо дополнить. А именно, усовершенствовать статью, которая говорит о сроках пребывания президента на посту".

Он пояснил, что ему и другим представителям старшего поколения хотелось бы, чтобы в этой статье не было конкретного ограничения на количество сроков.

- Чтобы народ решал, когда освободить президента от должности, - добавил ветеран. - Я думаю, что это будет лучше для решения проблем по улучшению жизни народа.

Климов напомнил, что президенту удалось решить задачу по укреплению Вооруженных сил. Но нужно еще больше времени для продолжения работы. "Опыт у вас огромный. Подумайте, как это можно претворить в жизнь", - попросил он Путина.

Российский лидер поблагодарил ветерана, ведь "в этом предложении содержится оценка того, что сделано за годы работы". Он выразил надежду, что оценка связана не только с подъемом Вооруженных сил, но и с ростом экономики, доходов населения. Путин сообщил, что у власти РФ "огромные планы по развитию нацпроектов".

Он добавил, что понимает, почему было сделано предложение ветерана. Такие инициативы, по словам президента, связаны "с тревогой за стабильность в обществе" - как с внутренней, так и на внешнем контуре. Вместе с тем Путин назвал "тревожным" возращение к ситуации, когда лидеры до конца своих дней оставались у власти. То есть к тому, что происходило в советское время. "Спасибо вам большое, но лучше к этой ситуации не возвращаться", - сказал Путин Климову.