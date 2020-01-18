В Крыму возбудили дело из-за падения футбольных ворот на школьника

Кировский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по факту халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) в связи с падением на школьника футбольных ворот в спортзале школы села Новопокровка в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

- Следствие детально изучает обстоятельства происшествия, соблюдение правил безопасности в образовательном учреждении, законность установки и нахождения футбольных ворот, - отметили в ведомстве.

По словам матери 10-летнего Захара, что проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице, сын идет на поправку. Навестившим мальчика в клинике сотрудникам СК она рассказала, что за сына переживает все село, друзья и знакомые, а одноклассники даже записали видеописьмо в знак поддержки и дружбы.

Как сообщалось ранее, во время урока физкультуры в спортзале на мальчика упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Ребенка с травмой головы госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.