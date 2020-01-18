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18.01.2020 14:03
Рубрика: Общество

Россиянам рекомендовали избегать контакта с животными в Юго-Восточной Азии

Россельхознадзор предостерег российских туристов, путешествующих по странам Юго-Восточной Азии, от контактов с животными в связи со вспышкой пневмонии, вызванной обнаруженным в декабре в китайском городе Ухань коронавирусом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве сообщили, что все заболевшие посещали продовольственный рынок города Ухань, где продается птица, кролики, змеи, а также различные морепродукты. По этой причине эксперты не отрицают, что новое заболевание является зоонозом, то есть инфекцией, возбудители которой паразитируют в организме определенного вида животных.

Фото: iStock
Таиланд усилил меры предосторожности из-за нового вида пневмонии

"В этой связи Россельхознадзор призывает граждан, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, 31 декабря власти Поднебесной информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Вызвавший ее новый вид короновируса был выявлен китайскими специалистами 7 января. На данный момент подтверждено уже по крайней мере 45 случаев заболевания новым вирусом, два человека скончались. По одному случаю заражения пневмонией было зафиксировано также в Таиланде и Японии, еще пять челочек находятся в больницах с подозрением на пневмонию в Сингапуре. В связи с этим 15 января Роспотребнадзор усилил на границе санитарно-карантийный контроль за людьми, которые возвращаются из Китая.

Общество Здоровье Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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