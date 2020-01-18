S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в субботу.

Агентство отмечает риск ужесточения международных санкций, но при этом не ожидает серьезных негативных явлений в российской экономике, пишет ТАСС. S&P отмечает, что сильная бюджетная конструкция позволит защитить экономику, сектор общественных финансов и финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций.

Эксперты ожидают повышения темпов роста ВВП России по итогам 2020 года до 1,8%, а также, что новое правительство РФ сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики.

Напомним, в августе прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный. Поводом для пересмотра рейтинга стало улучшение макроэкономической стабильности, снижение зависимости от нефтяных цен и повышение устойчивости к внешним шокам.

Отметим, что суверенный кредитный рейтинг отражает способность страны отвечать по своим финансовым обязательствам. На него ориентируются инвесторы и фонды, принимая решение, стоит ли вкладывать деньги в государственные облигации того или иного государства.