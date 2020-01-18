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18.01.2020 11:50
Рубрика: Спорт

Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне

Текст: Максим Домчев
Конор Макгрегор. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Конор Макгрегор. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Конор Макгрегор. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Атлетическая комиссия штата Невада озвучила гонорары участников турнира UFC 246, главным событием которого станет поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

Глава UFC: Макгрегор встретится с Хабибом в случае победы над Серроне

Ранее сообщалось о том, что за этот бой ирландец заработает гарантированную сумму в 5 миллионов долларов, а его соперник - 2 миллиона. Уже тогда Серроне с недоумением узнал о том, что он станет миллионером, добавив, что по его данным эта сумма очень и очень сильно преувеличенна.

За сутки до поединка Атлетическая комиссия штата Невада назвала реальный размер гонораров бойцов турнира, сообщает MMAMania. Согласно опубликованным данным, Макгрегор за бой против Серроне получит столько же, сколько и за поединок против Хабиба Нурмагомедова - 3 миллиона долларов. Доход Серроне равняется 200 тысячам и столько же он получит в случае победы.

Российский участник турнира Алексей Олейник заработает 75 тысяч долларов. А случае победы над Морисом Грином его гонорар вырастет до 150 тыс. Оппонент россиянина станет богаче на 30 тысяч и еще столько же получит в виде бонуса в случае победы.

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