Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами. Об этом в пятницу предупредил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, Хаменеи якобы "говорил гадости" о Соединенных Штатах и Европе. "Их экономика терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Хаменеи раскритиковал решение Германии, Франции и Великобритании запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки, пишет ТАСС. Европе нельзя доверять, так как она лишь повторяет слова США, убежден лидер Ирана. Он отметил, что европейские страны хотят поставить Иран на колени, Америке не удалось это сделать. "Вы слишком малы, чтобы поставить нашу нацию на колени", - обратился духовный лидер к странам Европы. Хаменеи также назвал убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани позором для Вашингтона.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал "неудачным решением" возможный запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке. Необдуманные действия Великобритании, Германии и Франции могут привести к развалу действующего Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, считает дипломат.