В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков

Руководство террористических группировок, активизировавшихся в сирийской зоне деэскалации Идлиб, рассчитывает получить поддержку стран Запада. Об этом на традиционном брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

По его словам, ситуация в Сирии стала меняться. В самих радикальных группировках уже нет единства, многие их участники выходят из повиновения руководству, а местное население все чаще устраивает протесты в отношении диктатуры боевиков.

"В таких условиях главари джихадистов стремятся спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам и не потерять контроля над оккупированными территориями", - приводит слова Боренкова РИА Новости.

Как пояснил генерал-майор, руководство бандформирований в желании спровоцировать правительственные войска явно рассчитывает на поддержку Запада.

Напомним, в пятницу и субботу в Идлибе завязались бои между группой боевиков до 50 человек и правительственными силами. Поводом стала атака террористов при поддержке шести танков и нескольких БМП.