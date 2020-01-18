Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права. "В США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что положения конституции США часто расходятся с американской действительностью. В своей публикации представитель российского МИД перечислила примеры законодательных норм и судебных решений, ограничивающих работу международного законодательства на территории Соединенных Штатов. В том числе Захарова упомянула односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

Также Захарова отметила, что американские юристы десятилетиями обсуждали вопросы примата международного права над национальным, так и не сумев прийти к какой-то единой точке зрения.

Напомним, Лавров на ежегодной конференции по внешнеполитическим итогам года обвинил Вашингтон в открытом нарушении международного права. И.о. министра в очередной раз отметил, что Москва выступает за многополярность и соблюдение норм международного права - в противовес игре по "новым правилам в новом обличии".