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18.01.2020 02:26
Рубрика: Власть

Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права. "В США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров", - отметила дипломат.

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Захарова подчеркнула, что положения конституции США часто расходятся с американской действительностью. В своей публикации представитель российского МИД перечислила примеры законодательных норм и судебных решений, ограничивающих работу международного законодательства на территории Соединенных Штатов. В том числе Захарова упомянула односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

Также Захарова отметила, что американские юристы десятилетиями обсуждали вопросы примата международного права над национальным, так и не сумев прийти к какой-то единой точке зрения.

Напомним, Лавров на ежегодной конференции по внешнеполитическим итогам года обвинил Вашингтон в открытом нарушении международного права. И.о. министра в очередной раз отметил, что Москва выступает за многополярность и соблюдение норм международного права - в противовес игре по "новым правилам в новом обличии".

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