Аскаров одержал первую победу в UFC на разогреве перед боем Макгрегор - Серроне

Российский боец ММА Аскар Аскаров одержал первую в карьере победу в UFC.

В Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 246, главным событием которого станет возвращение в октагон бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

В одном из предварительных поединков победитель Сурдлимпийских игр 2017 года в вольной борьбе россиянин Аскар Аскаров проводил свой второй бой в UFC. В первом из них была зафиксирована ничья. Он встречался с более опытным американцем Тимом Эллиотом, для которого этот бой стал 25-м.

На этот раз россиянин справился с волнением и по итогам боя все судьи отдали ему победу. За участие в турнире Аскаров получил 10 тысяч долларов, такую же сумму ему доплатят за победу. Его соперник, несмотря на результат, стал богаче на 31 тысячу.