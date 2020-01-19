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19.01.2020 15:53
Рубрика: Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Текст: Роман Маркелов
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов. Иностранные инвесторы интересовались вложениями в российский госдолг на фоне общей волны спроса на активы развивающихся рынков, ослабления санкционной риторики и низкой инфляции.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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До этого рекордным значением по вложениям иностранцев в российский госдолг были 17,1 миллиарда долларов, зафиксированные в 2012 году.

Ранее стало известно, что Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в госдолг США. Показатель растет с августа.

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