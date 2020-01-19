Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов. Иностранные инвесторы интересовались вложениями в российский госдолг на фоне общей волны спроса на активы развивающихся рынков, ослабления санкционной риторики и низкой инфляции.

До этого рекордным значением по вложениям иностранцев в российский госдолг были 17,1 миллиарда долларов, зафиксированные в 2012 году.

Ранее стало известно, что Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в госдолг США. Показатель растет с августа.