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19.01.2020 14:05
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев объяснил решение об отставке правительства

Текст: Владимир Кузьмин
Отставку своего правительства Дмитрий Медведев объясняет задачами политического обновления страны.

"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после Послания 15 января текущего года, о том, что в Послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - заявил экс-глава правительства в интервью Первому каналу.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Вторым фактором он считает время. Полномочия председателя правительства Медведев исполнял на протяжении почти восьми лет. "Это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание", - подчеркнул он.

Своей новой должности Медведев не удивлен. 16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего премьера в качестве заместителя председателя Совета безопасности России. "Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было. Такие идеи на самом деле существовали, - рассказал замглавы Совбеза в интервью Первому каналу. - И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа".

Брать отпуск Дмитрий Медведев не собирается. На выходные он отправился в горы, чтобы покататься на лыжах. "Покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать. Так что в этом смысле особых изменений нет, я продолжу работу", - сообщил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Формирование нового правительства России

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