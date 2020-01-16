Путин назначил Медведева замглавы Совбеза

Напомним, что СБ РФ возглавляет сам глава государства.

Одновременно тем же указом президент освободил Медведева от должности председателя правительства. Напомним, сегодня на этот пост был утвержден возглавлявший Федеральную налоговую службу Михаил Мишустин.

Владимир Путин также подписал указ, по которому в сводный перечень госдолжностей вводится новая позиция - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Кроме того, глава государства отдельно указал, что замглавы СБ РФ, как и секретарь Совбеза, входят в число постоянных членов этой структуры.

Накануне на встрече с членами правительства, где Медведев объявил об отставке всего кабмина, президент рассказал о планах ввести должность замглавы Совбеза и подчеркнул, что Медведев мог бы заняться вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны.