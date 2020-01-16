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16.01.2020 16:44
Рубрика: Власть

Путин назначил Медведева замглавы Совбеза

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин учредил новую государственную должность - заместитель председателя Совета Безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Напомним, что СБ РФ возглавляет сам глава государства.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Одновременно тем же указом президент освободил Медведева от должности председателя правительства. Напомним, сегодня на этот пост был утвержден возглавлявший Федеральную налоговую службу Михаил Мишустин.

Владимир Путин также подписал указ, по которому в сводный перечень госдолжностей вводится новая позиция - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Кроме того, глава государства отдельно указал, что замглавы СБ РФ, как и секретарь Совбеза, входят в число постоянных членов этой структуры.

Накануне на встрече с членами правительства, где Медведев объявил об отставке всего кабмина, президент рассказал о планах ввести должность замглавы Совбеза и подчеркнул, что Медведев мог бы заняться вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности Формирование нового правительства России

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