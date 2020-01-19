Эрдоган: Берлинская конференция поможет закрепить прекращение огня в Ливии

Перед отлетом на Берлинскую конференцию по урегулированию в Ливии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это мероприятие поможет "закрепить режим прекращения огня в Ливии", сообщают турецкие СМИ утром 19 января.

"Политическое решение конфликта в Ливии может быть обеспечено путем диалога", - отметил Эрдоган.

Конференция в Берлине пройдет днем-вечером 19 января. На ней также планируется присутствие президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Италии Джузеппе Конте, госсекретаря США Майкла Помпео. Также там будут присутствовать высокопоставленные чиновники из Египта и ОАЭ. Мероприятие организовано при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гуттериша.

Приглашение прибыть в Берлин приняли премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.