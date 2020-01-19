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19.01.2020 12:28
Рубрика: В мире

Эрдоган: Берлинская конференция поможет закрепить прекращение огня в Ливии

Текст: Константин Волков

Перед отлетом на Берлинскую конференцию по урегулированию в Ливии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это мероприятие поможет "закрепить режим прекращения огня в Ливии", сообщают турецкие СМИ утром 19 января.

Госсекретарь США прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

"Политическое решение конфликта в Ливии может быть обеспечено путем диалога", - отметил Эрдоган.

Конференция в Берлине пройдет днем-вечером 19 января. На ней также планируется присутствие президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Италии Джузеппе Конте, госсекретаря США Майкла Помпео. Также там будут присутствовать высокопоставленные чиновники из Египта и ОАЭ. Мероприятие организовано при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гуттериша.

Приглашение прибыть в Берлин приняли премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

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