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19.01.2020 13:26
Рубрика: Экономика

Фото: самые необычные услуги и товары для домашних животных

Текст: Ольга Игнатова
В аэропорту Хельсинки - Вантаа на днях открыли две туалетные зоны для путешественников с питомцами и для собак-поводырей.
Фото: Stephen Chernin / Getty Images North America / AFP

На практике "унитаз" представляет собой покрытую искусственной травой площадку, которая стоит на платформе. А какие еще необычные услуги и товары существуют для четвероногих друзей?

Пластическая хирургия для домашних питомцев

Фото: iStock

По мнению ветеринаров, животные могут иметь показания к проведению пластической операции. Например, такие породы собак, как бладхаунды, бульдоги и мастифы, шарпеи нуждаются в пластике век (блефаропластике). Или тем же бульдогам, а также мопсам могут делать ринопластику для того, чтобы облегчить им процесс дыхания.

Кошачий унитаз

Фото: iStock

Для того, чтобы приучить кота к порядку, можно купить для него специальный кошачий туалет. Как правило, такое приспособление можно заказать по интернету. Кошачий туалет легко крепится на унитаз и имеет емкость с 30 пластиковыми одноразовыми пакетами, которые просто выбрасываются при использовании.

Отели для животных с фитнесом

Фото: iStock

Гостиницы для животных сегодня существуют практически повсеместно. Но далеко не все предоставляют питомцам такие услуги, как Cargo Animal Hotel, принадлежащий авиакомпании KLM - Royal Dutch Airlines. Эта гостиница предлагает лучшие условия для своих постояльцев - питание, отдых и даже фитнес. Разместить там можно не только кошечек и собачек, но и птичек с рыбками.

Пиво для собак

Фото: iStock

В мире существуют несколько компаний, которые производят данный продукт. Его создали для того, чтобы хозяева, которые всегда желают поделиться с другом тем, что у них есть, не поили собак человеческим пивом, которое содержит алкоголь. Собачье пиво - безалкогольное.

Шоколад для собак

Фото: is

Раз есть что выпить, почему бы и не закусить? Безопасный продукт не содержит какао и сахара. Безопасен для здоровья питомца.

Зонтик для домашних животных

Фото: iStock

Небольшой зонтик, который крепится к ошейнику или шлейке. Вещь, скорее, для забавы. Питомцу не слишком удобно носить на себе такую конструкцию.

Краска для шерсти

Фото: iStock

Есть и такое. Специально разработана для шерсти животных, не вызывает аллергию. Питомца можно перекрашивать в разные цвета.

Компрессионное белье для скаковых лошадей

Фото: iStock

Австралийская компания разработала компрессионный спортивный костюм для лошадей, которые участвуют в скачках. Он улучшает микроциркуляцию крови, уменьшает мышечное напряжение и облегчает болевой синдром при растяжениях и вывихах.

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