Фото: самые необычные услуги и товары для домашних животных

На практике "унитаз" представляет собой покрытую искусственной травой площадку, которая стоит на платформе. А какие еще необычные услуги и товары существуют для четвероногих друзей?
Пластическая хирургия для домашних питомцев
По мнению ветеринаров, животные могут иметь показания к проведению пластической операции. Например, такие породы собак, как бладхаунды, бульдоги и мастифы, шарпеи нуждаются в пластике век (блефаропластике). Или тем же бульдогам, а также мопсам могут делать ринопластику для того, чтобы облегчить им процесс дыхания.
Кошачий унитаз
Для того, чтобы приучить кота к порядку, можно купить для него специальный кошачий туалет. Как правило, такое приспособление можно заказать по интернету. Кошачий туалет легко крепится на унитаз и имеет емкость с 30 пластиковыми одноразовыми пакетами, которые просто выбрасываются при использовании.
Отели для животных с фитнесом
Гостиницы для животных сегодня существуют практически повсеместно. Но далеко не все предоставляют питомцам такие услуги, как Cargo Animal Hotel, принадлежащий авиакомпании KLM - Royal Dutch Airlines. Эта гостиница предлагает лучшие условия для своих постояльцев - питание, отдых и даже фитнес. Разместить там можно не только кошечек и собачек, но и птичек с рыбками.
Пиво для собак
В мире существуют несколько компаний, которые производят данный продукт. Его создали для того, чтобы хозяева, которые всегда желают поделиться с другом тем, что у них есть, не поили собак человеческим пивом, которое содержит алкоголь. Собачье пиво - безалкогольное.
Шоколад для собак
Раз есть что выпить, почему бы и не закусить? Безопасный продукт не содержит какао и сахара. Безопасен для здоровья питомца.
Зонтик для домашних животных
Небольшой зонтик, который крепится к ошейнику или шлейке. Вещь, скорее, для забавы. Питомцу не слишком удобно носить на себе такую конструкцию.
Краска для шерсти
Есть и такое. Специально разработана для шерсти животных, не вызывает аллергию. Питомца можно перекрашивать в разные цвета.
Компрессионное белье для скаковых лошадей
Австралийская компания разработала компрессионный спортивный костюм для лошадей, которые участвуют в скачках. Он улучшает микроциркуляцию крови, уменьшает мышечное напряжение и облегчает болевой синдром при растяжениях и вывихах.