Глава UFC: Макгрегор подерется с победителем боя Нурмагомедов - Фергюсон

Глава UFC Дана Уайт после победы Конора Макгрегора над Дональдом Серроне заявил, что ирландец встретится с победителем боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Уайт был явно восхищен победой Макгрегора над Серроне на первой минуте боя и наговорил ирландцу массу комплиментов. После чего подтвердил свои слова о том, что UFC нужен второй бой между Нурмагомедовым и Макгрегором.

"Конор говорит, что у него были травмы перед боем с Хабибом. И он просто с ума сойти как хочет реванш, потому что знает, что в первый раз был не совсем готов. Мы смотрим на этот бой как на противостояние Али и Фрейзера, Али и Формана. Это тот бой, который нужно сделать. Я считаю, что следующим боем Конора должен быть бой с Хабибом. Это важно и для наследия Хабиба. Если он побьет Фергюсона, а потом - еще раз Конора… Это будет нечто", - цитирует Уайта Sport24.

Дана Уайт уверен, что поединок ирландца и россиянина станет самым большим событием в мире спорта. Так же, как и повторный поединок Макгрегора с боксером Флойдом Мэйвезером, о котором заявил американец совсем недавно. По словам главы UFC, повторное противостояние Нурмагомедова и Макгрегора точно не состоится в России.

Кроме того, Уайт уверен, что ирландец намерен вернуть чемпионский пояс: "Если Хабиб проиграет Тони? Конор хочет вернуть пояс. Поэтому он подерется с победителем боя Тони - Хабиб".