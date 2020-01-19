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19.01.2020 08:40
Рубрика: Спорт

Макгрегор нокаутировал Серроне на первой минуте боя

Текст: Максим Домчев
Ирландец Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне на первой минуте боя на турнире UFC 246, который проходил в Лас-Вегасе.
Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas
Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas

В главном поединке турнира лицом к лицу сошлись бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор и многоопытный Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой". Соперник ирландца провел 50 боев в ММА. Пусть он звезд с небес не хватал, но зарекомендовал себя опасным оппонентом.

Фото: Harry How/Getty Images
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора

У Макгрегора на кону стояло все. Незадолго до боя глава UFC Дана Уайт заявил, что в случае победы даст ему шанс на реванш с обладателем пояса в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, которому он проиграл в предыдущем бое в октябре 2018-го. С тех пор Макгрегор в основном говорил, но в октагон не выходил.

И все же организаторы предложили ему гонорар равный тому, который был в чемпионском поединке против Нурмагомедова - 3 миллиона долларов. Логика проста - Макгрегор востребован, и это подтвердила продажа билетов на бой против Серроне, которые смели в первый же день как горячие пирожки.

И ажиотаж был оправдан. Уже на первых секундах Макгрегор обрушил град ударов на соперника, и после пропущенного удара ногой в голову "Ковбой" поплыл, а ирландец ринулся его добивать. И вскоре все было кончено. Макгрегор победил техническим нокаутом и заявил о своем возвращении в UFC.

После боя Макгрегор светился от счастья и рассказал о своем величии. Он выиграл все свои стартовые бои в трех весовых категориях в UFC. Многие ожидали, что поле победы Макгрегор что-то скажет в адрес Хабиба Нурмагомедова, однако ирландец вел себя довольно сдержанно и о реванше с россиянином не промолвил ни слова.

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