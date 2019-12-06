Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.

По словам главы UFC, проведение повторного поединка между ирландцем и россиянином вполне возможно в обозримом будущем. Но для этого нужно чтобы 18 января Макгрегор победил Дональда Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля - Тони Фергюсона.

Уайт рассказал, что Макгрегор после поединка против Серроне рассчитывает через небольшое количество времени провести еще один бой. И очевидно, что он рассчитывает на реванш с Нурмагомедовым.

"Он хочет этот матч-реванш, очень сильно хочет, - цитирует Уайта MMAmania. - Если оба выиграют свои поединки, то мы сможем организовать эту встречу. Уверен, она станет самой крупной и успешной в истории".

Уайт также рассказал, что в случае проведения этого боя будет усилена охрана, чтобы не повторить ошибок, которые привели к потасовке после первого поединка.

Напомним, что в октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя вспыхнула потасовка, из-за которой оба спортсмена были дисквалифицированы и оштрафованы.