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06.12.2019 08:59
Рубрика: Спорт

Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора

Текст: Максим Домчев

Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По словам главы UFC, проведение повторного поединка между ирландцем и россиянином вполне возможно в обозримом будущем. Но для этого нужно чтобы 18 января Макгрегор победил Дональда Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля - Тони Фергюсона.

Уайт рассказал, что Макгрегор после поединка против Серроне рассчитывает через небольшое количество времени провести еще один бой. И очевидно, что он рассчитывает на реванш с Нурмагомедовым.

"Он хочет этот матч-реванш, очень сильно хочет, - цитирует Уайта MMAmania. - Если оба выиграют свои поединки, то мы сможем организовать эту встречу. Уверен, она станет самой крупной и успешной в истории".

Уайт также рассказал, что в случае проведения этого боя будет усилена охрана, чтобы не повторить ошибок, которые привели к потасовке после первого поединка.

Напомним, что в октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя вспыхнула потасовка, из-за которой оба спортсмена были дисквалифицированы и оштрафованы.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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