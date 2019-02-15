Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку после боя с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф, назначенный ему за потасовку после боя с ирландцем Конором Макрегором. Об этом сообщил представитель команды Хабиба.

"Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада. Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей ($50 тыс.) и оплатил услуги адвоката ($200 тыс.)", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Нурмагомедов в прошлом октябре победил Макрегора удушающим приемом. После он вступил в потасовку с членами команды соперника, не стерпев оскорблений. Завязалась массовая драка, участниками которой стали также представители команды Хабиба.

Нурмагомедов был оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев. Макгрегор получил полугодовую дисквалификацию и штраф в размере 50 тысяч.