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05.12.2019 16:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Хабиб Нурмагомедов награжден высшей наградой Дагестана

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба главы РД Фото: Пресс-служба главы РД
Фото: Пресс-служба главы РД

Чемпион UFC по смешанным единоборствам в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап Нурмагомедов награждены орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Это высшая награда в регионе.

Фото: РИА Новости.
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Почетные награды известному спортсмену и его тренеру вручил глава региона Владимир Васильев. На торжественной церемонии он отметил, что семья Нурмагомедовых своими спортивными достижениями заслужила признание. Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. А Хабиб Нурмагомедов на ринге доказал всему миру превосходство российской школы единоборств и стал обладателем пояса чемпиона UFC.

Отметим, что орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" стал уже вторым для Хабиба Нурмагомедова. Первый раз награду единоборец получил в ноябре 2018 года за победу над ирландцем Конором Макгрегором. Всего на счету российского единоборца 28 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.

Кстати

Американский боец Тони Фергюсон подписал контракт на бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Поединок состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине. При этом единоборец из США, не стесняясь в выражениях, пообещал россиянину устроить во время схватки адские муки и страдания. "Я подловлю тебя на ошибке и сделаю из тебя яичницу", - сказал американец.

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