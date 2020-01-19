Лавров: Решать в конечном итоге самим ливийцам

Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров по итогам завершившейся в Берлине конференции по разрешению кризиса в Ливии заявил, что в целом Москва считает ее итоги положительными и весьма полезными.

Лавров отметил, что переговоры в Берлине длились более пяти часов, по истечении которых был согласован достаточно подробный документ о путях урегулирования ливийского конфликта. Основной итог - все усилия международного сообщества должны осуществляться под эгидой ООН. "Россия участвовала в подготовке [конференции] с самого начала. Мы приняли участие во всех пяти подготовительных раундах. Именно по нашему настоянию организаторы [берлинской конференции] отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры, имея ввиду главу правительства национального единства Сараджа и командующего ливийской национальной армией маршала Хафтара. И так же по нашей инициативе был расширен круг участников из числа соседей Ливии. Потому что обеспечение их интересов, учет их мнения крайне важны для того, чтобы любые договоренности были устойчивыми",- заявил Сергей Лавров во время подхода к прессе после завершения переговоров.

Он также отметил, что Москва способствовала тому, чтобы в тексте документа четко и недвусмысленно были воспроизведены ключевые положения имеющихся резолюций Совбеза ООН. Лавров подчеркнул, что текст документа "настроен" таким образом, что все в нем заложенное должно быть одобрено ливийскими сторонами. А сам документ будет направлен в Совет Безопасности ООН для изучения.

"Президент Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете Безопасности ООН мы конечно же будем учитывать мнение ливийцев",- подчеркнул Лавров.

И.о. министра отметил также, что ливийские стороны сделали маленький шаг по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Суть договоренностей в том, что они делегируют по пять представителей в создаваемый по инициативе ООН военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия. "Как вы знаете, перемирие, по инициативе России и Турции, вступило в силу в ночь на 12 января. Сегодня констатировали, что оно в целом соблюдается, хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон. И те страны, которые имеют влияние "на земле" в Ливии, сегодня обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению боевых действий", подчеркнул Лавров.