Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к диалогу с Соединенными Штатами. Политик дал первое за год интервью западным СМИ. Повезло американскому изданию The Washington Post.

"Если между правительствами есть уважение и диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений", - подчеркнул глава боливарианской республики. Он сказал, что заметные изменения возможны в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи с ним.

При этом, что интересно, Мадуро предпочел бы говорить напрямую с президентом США Дональдом Трампом, а не с Помпео (госсекретарь США), который потерпел неудачу в Венесуэле. "Я думаю, у Трампа были отвратительные советники по Венесуэле. Джон Болтон, Майк Помпео, Эллиот Абрамс привели его к неправильному видению", - добавил политик.