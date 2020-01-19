Мейвезер анонсировал поединок с Хабибом

Американский боксер Флойд Мейвезер намекнул, что уже в этом году проведет бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. На своей странице в Instagram он разметил постер возможного поединка.

Что интересно - чуть ранее точно так же он анонсировал бой с Конором Макгрегором, победившим сегодня в Лас-Вегасе нокаутом американца Дональда Серроне.

Когда именно пройдут поединки Мейвезера с Конором и Хабибом, пока неизвестно. Точно можно сказать только о том, что Нурмагомедов 19 апреля встретится с соотечественником Мейвезера Тони Фергюсоном.

Флойд, который собирается возобновить карьеру в этом году, еще в ноябре прошлого года отметил, что он готовится сразиться с Хабибом. В ответ отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов рассказал ТАСС, что Хабиб может провести бой с Мейвезером по правилам бокса.