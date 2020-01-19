Названы самые комфортные автомобили

Почти все участники топ-10 продаются на российском рынке. Авторы исследования подчеркивают, что отбирали автомобили, отодвинув на второй план драйверские характеристики.

Принципиальным был момент, насколько тот или иной автомобиль способен порадовать вас комфортом, расслабить, создать уютную обстановку, а также облегчить перевозку маленьких детей. Согласно принципам ранжирования Carbuyer, в итоговый список вошли автомобили разных классов, а сам рейтинг был составлен на основе обработанных анкет, предложенных британским автолюбителям.

Mercedes-Benz E-Class

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

На первом месте рейтинга оказался Mercedes-Benz E-Class, о котором авторы исследования сообщают следующее: модель бизнес-класса не стремится переиграть соперников в лице BMW 5 Series или Jaguar XF по управляемости, но если и отстает в этом плане, то совсем немного.

Между тем в распоряжении E-Class имеется настоящий козырь - безупречно плавный ход, который делает дальние поездки по автомагистралям удовольствием, чему способствует также стильный, солидный и высокотехнологичный интерьер.

Отмечаются также преимущество E-Class по соотношению мощности и экономичности. Особенно авторы исследования хвалят 2-литровые дизельные двигатели за тихую работу на высоких скоростях, а также более мощный 3-литровый дизельный мотор, который способствует еще больше плавности в реакциях машины.

Citroen C3

Фото: Пресс-служба Citroen.

Вторая позиция у субкомпактного французского хэтчбека. Но специалисты Carbuyer отмечают ряд неоспоримых достоинств "француза" в сфере комфорта. Отмечается в частности, что разработчики конкурирующих моделей, как правило, жертвуют толикой комфорта ради спортивности в надежде привлечь молодых покупателей.

Citroen C3, напротив, предлагает более мягкую, и как выражаются авторы исследования, более комплиментарную езду, равно как стиль, который не назовешь агрессивным или гоночным.

При этом C3 образца 2017 года отлично приспособлен для ежедневной эксплуатации, имеет добротный интерьер и вместительное грузовое пространство, а уникальный вклад в копилку практичности вносят фирменные защитные накладки Airbump. При этом C3 отличается хорошей управляемостью, его бензиновые и дизельные двигатели эффективны. В классе, где аудитория выбирает то, что пониже и пожестче, C3 является отличной альтернативой, подытоживают эксперты.

Jaguar XF

Фото: Пресс-служба Jaguar.

"Бронзы" рейтинга удостоился британский Jaguar XF, о котором авторы исследования пишут, что, как и соперники, эта модель выглядит респектабельно и имеет качественный и роскошный интерьер. "Британца" хвалят также за большой ассортимент бензиновых и дизельных двигателей и оптимальное сочетание азартной управляемости и плавности хода.

В то же время - отмечает Carbuyer - XF даст фору конкурентам по отточенной управляемости на высоких скоростях, предлагая высокий комфорт для четверых пассажиров. Эластичная и эргономичная подвеска превращает его в дорожный крейсер, а любая из силовых установок обеспечивает XF достойную динамику, особенно если вы выберете одну из топовых дизельных модификаций. Очень хвалят также 2-литровый 180-сильныйтурбодизель, который обеспечивает плавное и уверенное ускорение при расходе лишь 4.9 л/100 км в смешанном цикле.

Skoda Superb

Четвертое место лифтбека Skoda Superb выглядит совершенно логичным. Авторы рейтинга отмечают, что эта модель - давний любимец Carbuyer, поскольку нет области, в которой чех разочаровывает.

Superb хвалят за то, что лифтбек предлагает столько же внутреннего пространства, сколько автомобили двумя классами выше, а также эргономику и качество езды, сродни люксовому автомобилю.

Также у этой модели огромный ассортимент двигателей. При этом эксперты особенно выделяют 2-литровый 150-сильный турбодизель, который хвалят за тяговитость и высокую экономичность. Отмечается, что старшие модификации Superb уже могут иметь элементы роскоши, при этом - резюмируют британцы - независимо от спецификации Superb всегда заслуживает своего названия.

Volvo S90

Бизнес-седан Volvo S90 получил пятое место рейтинга за яркий дизайн, гармонично сочетающийся с передовыми инновациями. Авторы исследования отмечают, что шведы изначально проектировали S90 как гармоничный, неагрессивный крейсер со спокойной внешностью, нацеленный на то, чтобы сохранять силы и развлекать водителя и пассажиров. Просторный и минималистичный интерьер лучше всего заказать в исполнении с отделкой кожей, считают эксперты.

Между тем по части комфорта Carbuyer делает акцент прежде всего на дизельных, бензиновых и гибридных силовых установках. Эти агрегаты уступают немецким конкурентам по отдаче и живости отклика, зато обладают хорошей приемистостью в среднем диапазоне оборотов, способствуют плавности хода и достаточно экономичны. Похвалы удостаивается также адаптивная подвеска, фирменные системы безопасности и "умная" мультимедиа Sensus.

Mercedes-Benz S-Class

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Шестое место S-Class относительно "золота" младшего E-Class не должно удивлять - при ранжировании учитывался также такой параметр, как соотношение цены и качества. Авторы исследования называют флагманский S-Class, пожалуй, лучшим представительским седаном премиального сектора в мире. По мнению экспертов, эта модель проектировалась с прицелом на VIP-пассажиров, нежели на запросы водителя.

S-Class хвалят также за новейшие технологии автономного вождения, чрезвычайно удобные сиденья с широкими возможностями трансформации, высокотехнологичную подвеску Magic Body Control, а оптимальным вариантом силовой установки в плане комфорта называют 2,9-литровый турбордизель исполнения S350d, отмечая также вариант 530-сильное длиннобазное исполнение S 600 L, которое адресуется тем, кто торопится.

BMW 5 Series

Фото: Пресс-служба BMW.

Седьмого места BMW 5 Series удостоился за отличное сочетание комфорта и драйверских характеристик. Если вы хотите, чтобы машина радовала вас комфортом на скоростных магистралях и в городе, но при этом вы могли бы "зажечь" где-нибудь на горном серпантине, мало кто предлагает лучший баланс, чем BMW 5 серии.

Эксперты советуют при этом избегать колес с низкопрофильной резиной, и тогда - отмечают аналитики - вы останетесь в восторге от сочетания драйва и комфорта. Немецкий бизнес-седан удостаивается похвалы также за просторный и удобный интерьер, напичканный передовой электроникой и опциональный полный привод, который делает 5 Series подлинной альтернативой многим кроссоверам.

Range Rover

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

На восьмом месте обосновался британский флагманский SUV Range Rover. Carbuyer особенно хвалят Range Rover за его подвеску, которая мастерски сглаживает всевозможные дорожные изъяны и при этом обеспечивает отличную курсовую устойчивость и потрясающую плавность хода во время дальних марш-бросков по шоссе.

Эксперты уверены, что залогом успеха является солидные габариты и громоздкое шасси, которое не пришлось делать короткоходным и идти таким образом на компромисс по плавности хода.

В то же время отмечаются успехи специалистов по аэродинамике, которые в последних исполнениях модели сумели обеспечить "британцу" обтекаемые кузовные формы, усилив таким образом шумоизоляцию и повысив эффективность. Из плюсов также добротная шумоизоляция салона, причем Carbuyer рекомендует не брать топовые варианты силовых, такие как 565-сильный бензиновый кроссовер комплектации Autobiography, поскольку они шумноваты.

Infiniti Q30

Фото: Пресс-служба Infiniti.

Девятое место Infiniti Q30 обусловлено как работой дизайнеров премиального отделения Nissan, так и близким родством модели с Mercedes-Benz A-Class. В то время как родственная модель Mercedes-Benz ориентирована на спортивное вождение, Infiniti делает ставку на комфорт, предлагая освежающе расслабляющую альтернативу таким конкурентам как BMW 1 Series и Audi A3.

Производительность и управляемость - не главные козыри Q30. Японская модель берет "плюшевым" и спокойным интерьером, деликатно работающей подвеской, а также опцией активного шумоподавления. При этом отмечается такой недостаток, как меньший объем салона, чем у канонического VW Golf.

Rolls-Royce Ghost

Фото: Пресс-служба Rolls-Royce.

Наконец, замыкает десятку лучших полноразмерный люксовый седан Rolls-Royce Ghost. Об этом шикарном "британце" Carbuyer сообщает следующее: автомобиль не мог не попасть в рейтинг, но в то же время понятно, что вы могли бы купить несколько автомобилей из списка по цене одного Ghost.

В то же время несмотря на то, что Ghost базируется на узлах и агрегатах, используемых BMW 7 Series, у него есть собственная уникальная атмосфера комфорта, в отделке интерьера применяется шерсть, мягкая изысканная кожа и дерево, а уровень качества отделки является совершенным.

По ездовому комфорту, шумоизоляции и плавности хода ни одна премиальная модель не подбирается к люксовому "британцу" даже близко. По выражению экспертов, Ghost искореняет суету современных дорог, не отрывая вас от вашего отдыха на заднем VIP-сиденье.