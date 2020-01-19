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Рубрика: Спорт

Овечкин прокомментировал попадание в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Текст: Максим Домчев
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 692-ю шайбу в карьере. После матча россиянин, его партнеры и тренеры прокомментировали это событие.
Хоккеист Александр Овечкин. Фото: REUTERS/Dennis Schneidler Хоккеист Александр Овечкин. Фото: REUTERS/Dennis Schneidler
Хоккеист Александр Овечкин. Фото: REUTERS/Dennis Schneidler

Овечкин после хет-трика в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" догнал по количеству голов Стива Айзермана и располагается на девятом месте в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. После этого события капитан "Вашингтона" признался, что ему приятно оказаться в такой компании.

Фото: REUTERS/Geoff Burke
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"В топ-10 находятся великие игроки, это особенный момент для меня. Это история, это очень круто. У меня еще полтора года по контракту, а там посмотрим, что случится. Сейчас главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона", - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Тренер "Айлендерс" Барри Тротц, работавший в "Вашингтоне" с 2014 по 2018 годы тоже не смог сдержаться от комплиментов. "Для меня на данный момент он является лучшим снайпером в истории, - сказал он. - У него потрясающий бросок, он умеет выбирать позицию, умеет открываться под передачу. И шайба доходит до ворот. Чаще всего вратари не видят ее, просто надеются, что она попадет в них".

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметил, что Овечкин - настоящий лидер команды. "Статистика говорит сама за себя. Сейчас он устанавливает достижения в каждой игре. Это очень приятно. Он отличный парень, лидер, и сегодня он это еще раз доказал", - сказал Орлов.

Спорт Хоккей Александр Овечкин

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