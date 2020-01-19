Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей

В 2005 году японцы представили миру новое поколение Suzuki Grand Vitara. Автомобиль, который несмотря на набирающий обороты формат среднеразмерного кроссовера, был по многим параметрам уникальным, за что и полюбился россиянам. Увы, кроме наших соотечественников таланты машины в мире особо никто не оценил, так что в 2015 году "Сузуки" полностью отказалась от модели, сконцентрировав внимание на более компактных кроссоверах. Зато сегодня в России очень хороший выбор "Гранд Витар" на вторичном рынке, а зрелый возраст снизил их стоимость до очень привлекательных значений. Так стоит ли обратить на машину внимание?

Популярность флагмана Suzuki держалась на трех основных столпах. Один из них - универсальная солидно-нейтральная внешность. В кроссовере одинаково хорошо смотрелись и бравые парни, и мужчины почтенного возраста, и молодые домохозяйки, выбиравшие более нарядные цвета. Причем Grand Vitara существовала в трех и пятидверной версии, так что семейная направленность машины тоже варьировалась.

Второй оплот и главная особенность машины - интегрированная в конструкцию несущего кузова рама, постоянный полный привод и полноценная раздаточная коробка с блокировкой муфты и понижающей передачей. Фактически Suzuki Grand Vitara был единственным в классе кроссовером, способным потягаться на бездорожье с полноценными внедорожниками. Пыл мог остудить только не самый большой клиренс в 20 см, относительно короткие хода подвесок и городская аудитория, не видевшая в "Гранде" лихого покорителя бездорожья. Так или иначе, Suzuki многих заядлых дачников и грибников радовал своими талантами.

Ну а третий козырь, на который особенно давили менеджеры в автосалонах - полноценная японская сборка при среднестатистической цене. Когда основные соперники потихоньку осваивали отечественное производство, "Сузуки" продолжала импортировать Grand Vitara, который не дожил до обвала рубля, а потому так и не успел особо подорожать из-за разницы курсов. Предвзятые к отечественной сборке клиенты тогда были готовы купить почти что угодно, только бы без надписи "Сделано в России", чем "Сузуки" успешно и пользовалась.

Фото: Пресс-служба Suzuki.

В результате у Suzuki Grand Vitara сложилась крайне разношерстная публика: машины одного года можно найти с пробегом как 50, так и в 350 тысяч километров. На одних может не быть живого места, а другие выглядят так, как будто позавчера с конвейера.

У одних дважды менялась раздатка, сделан лифт и стоят внедорожные колеса, а у других закисла "шайба" режимов трансмиссии, потому что ее никогда не трогали. В общем, Grand Vitara - это та машина, где крайне желательно знать историю бывшего владельца. Самое интересное, что узнать это несложно, поскольку кроссовер подолгу находился в одних руках в силу своей выносливости.

За почти 10 лет конвейерного существования "Гранд Витара" дважды претерпевал рестайлинг - в 2008 и в 2012 годах. Экземпляры первых лет выпуска с пробегом около 300 тыс.км сегодня можно найти дешевле 400 000 рублей, однако лучше искать более "живые" варианты не старше 10 лет и с пробегом не более 150 тыс.км. Такие версии сегодня начинаются от 550 000 рублей.

Ухоженные "Гранд Витары" из одних рук с пробегом до 100 тыс.км сегодня можно найти, имея в кармане около 700 000 рублей. Ну а самые свежие кроссоверы 2014 года с обкаткой около 40 тыс.км стоят по миллиону рублей.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Suzuki.

В России львиная доля Grand Vitara продана с двумя бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2.0 (140 л.с.) серии J20A и 2.4 литра (170 л.с.) серии J24B. Конструктивно двигатели схожи, а потому и проблемы с ними встречаются однотипные.

Для достаточно тяжелой машины, причем с внедорожным потенциалом, оба мотора оказались слабоваты, что особенно касается младшего 140-сильного агрегата. Для динамичной езды оба двигателя приходится все время держать в тонусе, то есть, крутить. А это значит, что все кроссоверы Suzuki отличаются повышенным расходом топлива (до 15л для мотора 2.0, и до 20л у мотора 2.4) и, главное - масла.

С ростом пробега расход топлива и смазки заметно увеличивается. Жор бензина нужно побеждать чисткой топливной системы и бережным отношением к системе зажигания с частой заменой свечей.

У не самых внимательных владельцев начинает страдать система цепного привода ГРМ. Так что после 150 тыс.км состояние натяжение цепи, а также масляной системы нужно регулярно проверять. Еще одна проблема Suzuki - экономия на узлах. У Grand Vitara не самые выносливые радиаторы и особенно катализатор.

В целом двигатели серии J показали себя достаточно надежными и, главное, ремонтопригодными. Они спокойно переваривают 92-й бензин и уверенно ходят 250-300 тыс.км.

Нечасто на базовых трехдверных версиях можно встретить 1.6-литровый двигатель М16А от Suzuki SX4 - его особенности мы подробно разбирали. Как и старшие собратья, мотор простой и в целом надежный, но требующий регулярного ухода.

В редчайших случаях на рынке можно найти европейскую версию Grand Vitara c дизелем 1.9 от Renault, а также топ-исполнение с V-образной "шестеркой".

Солярочный агрегат, заточенный под евронормы и очень качественное топливо лучше не трогать. А из двух двигателей V6 - старого японского объемом 2.7 и американского GM объемом 3.2 - стоит выбирать последний. Он менее капризен и чаще встречается на сервисах.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Suzuki.

На Suzuki Grand Vitara были популярны версии как с механическими, так и с автоматическими коробками передач. Моноприводных кроссоверов на российском рынке нет, а полноприводные трансмиссии бывают двух видов.

К механическим коробкам передач особых претензий не выявлено, за исключением давней проблемы многих моделей "Сузуки" - слабого сцепления, которое может потребовать замены уже на 40-50 тыс.км. Это особенно касается тех, кто часто использует машину на бездорожье. Старый четырехступенчатый автомат Aisin серии А44DE из разряда долгожителей. Главный залог здоровья обеих трансмиссий - регулярная (не реже каждых 60 тыс.км) замена масла и дозированные нагрузки. Скоростными спринтами и длительным оффроудом лучше все-таки не увлекаться.

Что касается полного привода, то полноценная трансмиссия с раздаткой устанавливалась только на пятидверные исполнения "Гранд Витар", а вот трехдверки использовали урезанную систему с самоблокируемым дифференциалом без каких-либо режимов.

Само собой, состояние элементов полного привода будет зависеть от режима использования машины. Учитывая хороший потенциал "Сузуки" на бездорожье, особенно внимательно нужно смотреть экземпляры заядлых дачников. У таких машин как правило повреждены бамперы, пороги и помята защита картера.

У системы 4х4 два главных недостатка - текущие сальники и ненадежный передний редуктор. В силу особенностей конструкции последний склонен к проникновению влаги, которая со временем губит узел. Еще одной особенностью полного привода Grand Vitara является использование ШРУСов на концах карданных валов. В случае повреждения их пыльников механизм быстро выходит из строя, а его замена обходится недешево.

Внимательно стоит смотреть также состояние раздатки на машинах из под девушек и молодых людей. Дело в том, что у раздаточной коробки "Сузуки" не было автоматического выключения блокировки и понижающей передачи при превышении скоростного лимита. Забыв деактивировать раздатку на трассе, ее можно было быстро прикончить перегрузками.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Состояние ходовой части Suzuki Grand Vitara опять же сильно зависит от режима эксплуатации. Городское использование кроссовера порой не доставляет беспокойств хозяину на протяжении 100-120 тыс.км, зато регулярные внедорожные вылазки сокращают ресурс деталей вдвое.

Многие элементы подвески и тормозной системы не очень хорошо защищены от коррозии, а потому часто закисают и требуют профилактики - рычаги с креплениями шаровой, тормозные механизмы, болты и другие элементы нужно регулярно обрабатывать.

Амортизаторы ходят не менее 80-100 тыс.км, а вот пружины, опоры, шаровые и ступичные подшипники при активной эксплуатации выходят из строя раньше. Причина этого - большая масса как самого кроссовера, так и его крупных колес, что усугубляется внедорожными нагрузками.

Рулевая рейка с гидроусилителем особых проблем не доставляет и выходит из строя, как правило, из-за физического износа.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Кузов Suzuki Grand Vitara можно отнести к среднему уровню защищенности от коррозии. На возрастных машинах орки колес, дверь багажника, элементы подвески, тормозная система, лонжероны, всевозможные крепления под днищем подвержены появлению ржавчины.

Критические повреждения появляются только в запущенных случаях, но позаботиться о дополнительной защите стоит.

Небогатый интерьер сделан просто, но качественно. Претензии могут возникнуть только к подвижным частям, особенно к регулировкам передних кресел. В целом, износ настигает детали салона через 6-7 лет или после 150 тыс. пробега. Так что если вам заявляют небольшой пробег, а руль, кресла и педали выглядят потертыми, значит одометр скорее всего скручен.

Вывод

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Несмотря на статус одного из самых выносливых кроссоверов, Suzuki Grand Vitara имеет целый ряд нюансов, из-за которых его частенько продают. Во-первых, конструкция с акцентом на внедорожные способности повлияла на поведение на асфальте, где "японец" с точки зрения управления проявляет себя не с лучшей стороны.

Во-вторых, при повышенных внедорожных способностях формат кроссовера оставил на машине не самые выносливые узлы и агрегаты - подвеска, двигатель и коробка порой не справляются с повышенными нагрузками.

При этом аккуратная и заботливая эксплуатация делает из Suzuki Grand Vitara уникальный автомобиль, который способен за не очень большие деньги исполнить массу обязанностей. Ну а в целом, самое главное, найти машину, которая не была в руках ни заядлого джипера, ни забывчивой блондинки. Такая "Гранд Витара" сможет долго прослужить новому хозяину, правда не сильно экономя при этом его бюджет на топливе.