Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей

Популярность флагмана Suzuki держалась на трех основных столпах. Один из них - универсальная солидно-нейтральная внешность. В кроссовере одинаково хорошо смотрелись и бравые парни, и мужчины почтенного возраста, и молодые домохозяйки, выбиравшие более нарядные цвета. Причем Grand Vitara существовала в трех и пятидверной версии, так что семейная направленность машины тоже варьировалась.
Второй оплот и главная особенность машины - интегрированная в конструкцию несущего кузова рама, постоянный полный привод и полноценная раздаточная коробка с блокировкой муфты и понижающей передачей. Фактически Suzuki Grand Vitara был единственным в классе кроссовером, способным потягаться на бездорожье с полноценными внедорожниками. Пыл мог остудить только не самый большой клиренс в 20 см, относительно короткие хода подвесок и городская аудитория, не видевшая в "Гранде" лихого покорителя бездорожья. Так или иначе, Suzuki многих заядлых дачников и грибников радовал своими талантами.
Ну а третий козырь, на который особенно давили менеджеры в автосалонах - полноценная японская сборка при среднестатистической цене. Когда основные соперники потихоньку осваивали отечественное производство, "Сузуки" продолжала импортировать Grand Vitara, который не дожил до обвала рубля, а потому так и не успел особо подорожать из-за разницы курсов. Предвзятые к отечественной сборке клиенты тогда были готовы купить почти что угодно, только бы без надписи "Сделано в России", чем "Сузуки" успешно и пользовалась.
В результате у Suzuki Grand Vitara сложилась крайне разношерстная публика: машины одного года можно найти с пробегом как 50, так и в 350 тысяч километров. На одних может не быть живого места, а другие выглядят так, как будто позавчера с конвейера.
У одних дважды менялась раздатка, сделан лифт и стоят внедорожные колеса, а у других закисла "шайба" режимов трансмиссии, потому что ее никогда не трогали. В общем, Grand Vitara - это та машина, где крайне желательно знать историю бывшего владельца. Самое интересное, что узнать это несложно, поскольку кроссовер подолгу находился в одних руках в силу своей выносливости.
За почти 10 лет конвейерного существования "Гранд Витара" дважды претерпевал рестайлинг - в 2008 и в 2012 годах. Экземпляры первых лет выпуска с пробегом около 300 тыс.км сегодня можно найти дешевле 400 000 рублей, однако лучше искать более "живые" варианты не старше 10 лет и с пробегом не более 150 тыс.км. Такие версии сегодня начинаются от 550 000 рублей.
Ухоженные "Гранд Витары" из одних рук с пробегом до 100 тыс.км сегодня можно найти, имея в кармане около 700 000 рублей. Ну а самые свежие кроссоверы 2014 года с обкаткой около 40 тыс.км стоят по миллиону рублей.
В России львиная доля Grand Vitara продана с двумя бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2.0 (140 л.с.) серии J20A и 2.4 литра (170 л.с.) серии J24B. Конструктивно двигатели схожи, а потому и проблемы с ними встречаются однотипные.
Для достаточно тяжелой машины, причем с внедорожным потенциалом, оба мотора оказались слабоваты, что особенно касается младшего 140-сильного агрегата. Для динамичной езды оба двигателя приходится все время держать в тонусе, то есть, крутить. А это значит, что все кроссоверы Suzuki отличаются повышенным расходом топлива (до 15л для мотора 2.0, и до 20л у мотора 2.4) и, главное - масла.
С ростом пробега расход топлива и смазки заметно увеличивается. Жор бензина нужно побеждать чисткой топливной системы и бережным отношением к системе зажигания с частой заменой свечей.
У не самых внимательных владельцев начинает страдать система цепного привода ГРМ. Так что после 150 тыс.км состояние натяжение цепи, а также масляной системы нужно регулярно проверять. Еще одна проблема Suzuki - экономия на узлах. У Grand Vitara не самые выносливые радиаторы и особенно катализатор.
В целом двигатели серии J показали себя достаточно надежными и, главное, ремонтопригодными. Они спокойно переваривают 92-й бензин и уверенно ходят 250-300 тыс.км.
Нечасто на базовых трехдверных версиях можно встретить 1.6-литровый двигатель М16А от Suzuki SX4 - его особенности мы подробно разбирали. Как и старшие собратья, мотор простой и в целом надежный, но требующий регулярного ухода.
В редчайших случаях на рынке можно найти европейскую версию Grand Vitara c дизелем 1.9 от Renault, а также топ-исполнение с V-образной "шестеркой".
Солярочный агрегат, заточенный под евронормы и очень качественное топливо лучше не трогать. А из двух двигателей V6 - старого японского объемом 2.7 и американского GM объемом 3.2 - стоит выбирать последний. Он менее капризен и чаще встречается на сервисах.
На Suzuki Grand Vitara были популярны версии как с механическими, так и с автоматическими коробками передач. Моноприводных кроссоверов на российском рынке нет, а полноприводные трансмиссии бывают двух видов.
К механическим коробкам передач особых претензий не выявлено, за исключением давней проблемы многих моделей "Сузуки" - слабого сцепления, которое может потребовать замены уже на 40-50 тыс.км. Это особенно касается тех, кто часто использует машину на бездорожье. Старый четырехступенчатый автомат Aisin серии А44DE из разряда долгожителей. Главный залог здоровья обеих трансмиссий - регулярная (не реже каждых 60 тыс.км) замена масла и дозированные нагрузки. Скоростными спринтами и длительным оффроудом лучше все-таки не увлекаться.
Что касается полного привода, то полноценная трансмиссия с раздаткой устанавливалась только на пятидверные исполнения "Гранд Витар", а вот трехдверки использовали урезанную систему с самоблокируемым дифференциалом без каких-либо режимов.
Само собой, состояние элементов полного привода будет зависеть от режима использования машины. Учитывая хороший потенциал "Сузуки" на бездорожье, особенно внимательно нужно смотреть экземпляры заядлых дачников. У таких машин как правило повреждены бамперы, пороги и помята защита картера.
У системы 4х4 два главных недостатка - текущие сальники и ненадежный передний редуктор. В силу особенностей конструкции последний склонен к проникновению влаги, которая со временем губит узел. Еще одной особенностью полного привода Grand Vitara является использование ШРУСов на концах карданных валов. В случае повреждения их пыльников механизм быстро выходит из строя, а его замена обходится недешево.
Внимательно стоит смотреть также состояние раздатки на машинах из под девушек и молодых людей. Дело в том, что у раздаточной коробки "Сузуки" не было автоматического выключения блокировки и понижающей передачи при превышении скоростного лимита. Забыв деактивировать раздатку на трассе, ее можно было быстро прикончить перегрузками.
Состояние ходовой части Suzuki Grand Vitara опять же сильно зависит от режима эксплуатации. Городское использование кроссовера порой не доставляет беспокойств хозяину на протяжении 100-120 тыс.км, зато регулярные внедорожные вылазки сокращают ресурс деталей вдвое.
Многие элементы подвески и тормозной системы не очень хорошо защищены от коррозии, а потому часто закисают и требуют профилактики - рычаги с креплениями шаровой, тормозные механизмы, болты и другие элементы нужно регулярно обрабатывать.
Амортизаторы ходят не менее 80-100 тыс.км, а вот пружины, опоры, шаровые и ступичные подшипники при активной эксплуатации выходят из строя раньше. Причина этого - большая масса как самого кроссовера, так и его крупных колес, что усугубляется внедорожными нагрузками.
Рулевая рейка с гидроусилителем особых проблем не доставляет и выходит из строя, как правило, из-за физического износа.
Кузов Suzuki Grand Vitara можно отнести к среднему уровню защищенности от коррозии. На возрастных машинах орки колес, дверь багажника, элементы подвески, тормозная система, лонжероны, всевозможные крепления под днищем подвержены появлению ржавчины.
Критические повреждения появляются только в запущенных случаях, но позаботиться о дополнительной защите стоит.
Небогатый интерьер сделан просто, но качественно. Претензии могут возникнуть только к подвижным частям, особенно к регулировкам передних кресел. В целом, износ настигает детали салона через 6-7 лет или после 150 тыс. пробега. Так что если вам заявляют небольшой пробег, а руль, кресла и педали выглядят потертыми, значит одометр скорее всего скручен.
Несмотря на статус одного из самых выносливых кроссоверов, Suzuki Grand Vitara имеет целый ряд нюансов, из-за которых его частенько продают. Во-первых, конструкция с акцентом на внедорожные способности повлияла на поведение на асфальте, где "японец" с точки зрения управления проявляет себя не с лучшей стороны.
Во-вторых, при повышенных внедорожных способностях формат кроссовера оставил на машине не самые выносливые узлы и агрегаты - подвеска, двигатель и коробка порой не справляются с повышенными нагрузками.
При этом аккуратная и заботливая эксплуатация делает из Suzuki Grand Vitara уникальный автомобиль, который способен за не очень большие деньги исполнить массу обязанностей. Ну а в целом, самое главное, найти машину, которая не была в руках ни заядлого джипера, ни забывчивой блондинки. Такая "Гранд Витара" сможет долго прослужить новому хозяину, правда не сильно экономя при этом его бюджет на топливе.