Появилось видео нокаута Серроне в поединке с Макгрегором

What am I going to do with all this 🍿

40 secs & it's over!

This is not what I paid for.

Congrats McGregor #UFC246 pic.twitter.com/TPPalAvuwi — 𝔾𝕣𝕖𝕪 (@TheNotorious_G) 19 de gener de 2020

В интернете опубликована видеозапись нокаута американца Дональда Серроне в бою с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Напомним, что для ирландца этот поединок был первым после 15-месячного отсутствия в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Макгрегор нокаутировал оппонента за 40 секунд. Уже на первых секундах Конор буквально налетел на Серроне и обрушил град ударов. Американец явно оказался не готов к такому напору и очень скоро сдался.

Теперь в активе Конора 22 победы и четыре поражения в UFC. Что касается Серроне, то он потерпел 14-е поражение в 50 поединках.