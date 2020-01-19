Путин и Эрдоган обсудили позицию по Ливии перед конференцией в Берлине

Новости

Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
Причиной массового отравления людей в Кизляре стал прорыв водопровода 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации 17:06
Американцы высмеяли новую форму Космических сил США 17:04
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
В Уфу привезли пострадавшую на Бали туристку 16:33
В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке 16:27
СМИ сообщили о возможном переносе палаты лордов из Лондона 16:27
Станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы 16:18
Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета 16:08
Французские транспортные фирмы потеряли более миллиарда евро из-за забастовки 16:03
Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing 15:58
Разведчик Ботян рассказал, как освобождали Краков 15:45
Американские кинопродюсеры назвали лучшие фильмы и сериалы 15:45
Пензенца заподозрили в покушении на убийство трехлетней дочери 15:37
Участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в 36 лет 15:33
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира 15:28
Илон Маск рассказал, как отправит миллион человек на Марс к 2050 году 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
19.01.2020 16:46
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудили позицию по Ливии перед конференцией в Берлине

Текст: Кира Латухина
Россия поддерживает инициативу канцлера ФРГ по ливийскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи в Москве одна из сторон заявление пока не поддержала, но есть надежда, что диалог будет продолжен.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Дорогой друг!" - обратился российский лидер к турецкому президенту. Отметив результаты встречи в Стамбуле 8 января, Путин поблагодарил Эрдогана за теплую атмосферу во время совместной работы при запуске "Турецкого потока". "Это большое событие в энергетике наших стран, да и, я думаю, европейской энергетики в том числе", - оценил он.

Эрдоган: Берлинская конференция поможет закрепить прекращение огня в Ливии

Российский лидер отметил "очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям". "Диалог всегда идет непросто, по-деловому. Но мы научились договариваться, научились искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы, - подчеркнул он. - На мой взгляд, это очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями".

Еще Путин констатировал очень эффективную работу по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. Речь о Сирии, ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также о работе по разрешению ливийского конфликта.

Президент России напомнил про призыв ливийским сторонам прекратить боевые действия. "Несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены", - констатировал он, назвав это очень хорошим результатом, который создал предпосылки для международной конференции в Берлине.

"Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию", - продолжил Путин. "Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, это беспокоит нас с вами - руководителей стран, которые близки к этому региону. Это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки", - пояснил он.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин заявил о невозможности стереть память о войне

"Мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи конфликтующих сторон в Москве. Сам факт того, что они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и друг с другом", - сказал президент РФ и поблагодарил министров иностранных дел и министров обороны, которые приложили максимальные усилия, чтобы стороны пришли к согласию и поддержали совместное заявление. "Да, действительно, не все удалось", - оценил он. Ведь одна из сторон заявление пока не поддержала. "Но мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен", - заверил российский лидер.

Турция продемонстрировала большие усилия, чтобы убедить главу Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа прибыть в Москву, и он сделал все возможное и выполнил свою задачу, заметил турецкий лидер. Правительство национального согласия, несмотря на то, что их ожидания не были выполнены, подписало соглашение. А вот командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар - нет, не подписал, заметил Эрдоган, сделав вывод, что "Хафтар - сторонник не мирного процесса, а военного разрешения вопроса". Сегодня на конференции в Берлине надо обеспечить перемирие и найти политическое решение. "Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу", - считает он.

"Мы очень хорошо оценили прошедший год в отношении двусторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - также заявил Эрдоган. Помимо важнейшего проекта "Турецкий поток" он отметил стратегическое значение совместного проекта по сооружению АЭС в Турции - введение первого блока намечено на 2023 год.

Власть Работа власти Внешняя политика

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте