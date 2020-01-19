Путин и Эрдоган обсудили позицию по Ливии перед конференцией в Берлине

Россия поддерживает инициативу канцлера ФРГ по ливийскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи в Москве одна из сторон заявление пока не поддержала, но есть надежда, что диалог будет продолжен.

"Дорогой друг!" - обратился российский лидер к турецкому президенту. Отметив результаты встречи в Стамбуле 8 января, Путин поблагодарил Эрдогана за теплую атмосферу во время совместной работы при запуске "Турецкого потока". "Это большое событие в энергетике наших стран, да и, я думаю, европейской энергетики в том числе", - оценил он.

Российский лидер отметил "очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям". "Диалог всегда идет непросто, по-деловому. Но мы научились договариваться, научились искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы, - подчеркнул он. - На мой взгляд, это очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями".

Еще Путин констатировал очень эффективную работу по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. Речь о Сирии, ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также о работе по разрешению ливийского конфликта.

Президент России напомнил про призыв ливийским сторонам прекратить боевые действия. "Несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены", - констатировал он, назвав это очень хорошим результатом, который создал предпосылки для международной конференции в Берлине.

"Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию", - продолжил Путин. "Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, это беспокоит нас с вами - руководителей стран, которые близки к этому региону. Это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки", - пояснил он.

"Мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи конфликтующих сторон в Москве. Сам факт того, что они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и друг с другом", - сказал президент РФ и поблагодарил министров иностранных дел и министров обороны, которые приложили максимальные усилия, чтобы стороны пришли к согласию и поддержали совместное заявление. "Да, действительно, не все удалось", - оценил он. Ведь одна из сторон заявление пока не поддержала. "Но мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен", - заверил российский лидер.

Турция продемонстрировала большие усилия, чтобы убедить главу Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа прибыть в Москву, и он сделал все возможное и выполнил свою задачу, заметил турецкий лидер. Правительство национального согласия, несмотря на то, что их ожидания не были выполнены, подписало соглашение. А вот командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар - нет, не подписал, заметил Эрдоган, сделав вывод, что "Хафтар - сторонник не мирного процесса, а военного разрешения вопроса". Сегодня на конференции в Берлине надо обеспечить перемирие и найти политическое решение. "Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу", - считает он.

"Мы очень хорошо оценили прошедший год в отношении двусторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - также заявил Эрдоган. Помимо важнейшего проекта "Турецкий поток" он отметил стратегическое значение совместного проекта по сооружению АЭС в Турции - введение первого блока намечено на 2023 год.