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19.01.2020 13:09
Рубрика: Власть

Путин заявил о невозможности стереть память о войне

Текст: Кира Латухина
Россия не позволит никому стереть память о событиях Великой Отечественной войны и извратить историю. Об этом заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК), сообщает сайт vesti.ru.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно", - заявил Владимир Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент напомнил о том, что говорил в Послании Федеральному собранию: о создании центра архивных фото- и видеоматериалов, "которые на десятилетия вперед, а может и гораздо больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать историю, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных политических сиюминутных целей, наносить ущерб памяти нашему народу, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом".

"Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим", - заявил Путин.

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