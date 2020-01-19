Путин заявил о невозможности стереть память о войне

"Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно", - заявил Владимир Путин.

Президент напомнил о том, что говорил в Послании Федеральному собранию: о создании центра архивных фото- и видеоматериалов, "которые на десятилетия вперед, а может и гораздо больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать историю, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных политических сиюминутных целей, наносить ущерб памяти нашему народу, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом".

"Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим", - заявил Путин.