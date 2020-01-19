Причиной массового отравления людей в Кизляре стал прорыв водопровода

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Кизляре выросло до 164 человек. При этом экспертиза подтвердила гипотезу о некачественной воде, сообщили в прокуратуре региона.

Инфекция появилась в водопроводной сети насосной станции №4 города Кизляра после ремонта водопроводной линии, выяснили специалисты. Порыв трубы устраняли с 31 декабря по 8 января. Сейчас распространение инфекции локализовано, а водопроводные сети обеззаражены.

Несмотря на то, что число обратившихся за помощью в последние сутки увеличилось, в целом ситуацию удалось стабилизировать. Состояние примерно половины жертв ЧП нормализовалось. Все пострадавшие обеспечены необходимыми лекарствами и медицинским уходом, сообщили в надзорном ведомстве. Всего за медицинской помощью на сегодняшний день обратилось 310 отравившихся.

Прокуратура уже внесла представление главе города. Местному водоканалу предъявлено сразу семь судебных исков. Местным коммунальным компаниям объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Возбуждено уголовное дело по факту оказания потребителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выясняются все обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле руководства прокуратуры Дагестана.