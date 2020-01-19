Новости

На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина 20:55
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon 20:31
В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой 20:27
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний 20:03
Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия 19:57
Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине 19:53
В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд 19:42
Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19:30
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19:09
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19:04
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 18:49
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 18:44
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 18:30
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
В прокуратуре назвали причину массового отравления жителей Кизляра 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации 17:06
Американцы высмеяли новую форму Космических сил США 17:04
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 19:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Температурный рекорд вековой давности побит в Санкт-Петербурге в день крещенских купаний. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха 19 января прогрелась до +4,4 градусов.

Фото: vk.com/valaam
Православные военнослужащие окунулись в купели на острове Валаам

По словам метеоролога, это самое теплое Крещение за всю историю метеонаблюдений в Петербурге. Этот показатель на 0,3 градуса выше, чем рекорд, зафиксированный 122 года назад, в 1898 году. Это не только самое теплое Крещение, отметил Леус, но и четвертый рекордный максимум на территории города за январь 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для крещенский купаний на территории города было обустроено 22 купели. Губернатор Александр Беглов окунулся в иордань на Васильевском острове.  В обряде омовения также приняли участие Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, представители власти, офицеры и курсанты Военно-космической академии им. Можайского, а также множество горожан. По информации регионального МЧС, на 14:00 в мероприятии приняли участие порядка 25,5 тысячи жителей города.

На территории Ленобласти оборудованы 20 купелей. По ожиданиям властей, в традиционном мероприятии примут участие порядка 16,5 тысячи человек. В ночных купаниях на территории области приняли участие порядка пяти тысяч человек.

Общество Ежедневник Праздники Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область Празднование Крещения

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных