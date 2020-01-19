В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд

Температурный рекорд вековой давности побит в Санкт-Петербурге в день крещенских купаний. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха 19 января прогрелась до +4,4 градусов.

По словам метеоролога, это самое теплое Крещение за всю историю метеонаблюдений в Петербурге. Этот показатель на 0,3 градуса выше, чем рекорд, зафиксированный 122 года назад, в 1898 году. Это не только самое теплое Крещение, отметил Леус, но и четвертый рекордный максимум на территории города за январь 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для крещенский купаний на территории города было обустроено 22 купели. Губернатор Александр Беглов окунулся в иордань на Васильевском острове. В обряде омовения также приняли участие Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, представители власти, офицеры и курсанты Военно-космической академии им. Можайского, а также множество горожан. По информации регионального МЧС, на 14:00 в мероприятии приняли участие порядка 25,5 тысячи жителей города.

На территории Ленобласти оборудованы 20 купелей. По ожиданиям властей, в традиционном мероприятии примут участие порядка 16,5 тысячи человек. В ночных купаниях на территории области приняли участие порядка пяти тысяч человек.