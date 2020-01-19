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19.01.2020 07:50
Рубрика: Спорт

Россиянин Олейник победил Грина на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев
Российский боец ММА Алексей Олейник победил Мориса Грина на турнире UFC 246, главным событием которого станет бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

Алексей Олейник является ветераном ММА. Сейчас ему 42 года, а начал он свою карьеру в далеком 1996 году. С тех пор провел более 70 поединков. За свою манеру он получил прозвище "Удав", поскольку большинство своих побед одержал удушающими приемами. Несмотря на возраст, боец востребован в UFC. Нынешний бой стал для него 11-м в этом промоушене. Фанатам ММА он запомнился тем, что стал первым бойцом, победившим в UFC удушением иезекииля.

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Накануне боя фаворитом считался Морис Грин. Этот спортсмен намного моложе россиянина, обладает высоким ростом и отменной ударной техникой. Именно ее он и показал в дебюте поединка, однако опытный россиянин не обращал внимания на выпады соперника. "Удав" ждал своего шанса.

В первом раунде Олейнику удалось перевести соперника в партер, но он так и не смог подобрать ключи к американцу, который отлично оборонялся. Более того, казалось, что Олейник сильно устал и шансы Грина стремительно растут. Но не тут-то было.

Во втором раунде россиянин немного поучаствовал в обмене ударами, но затем понял, что эта перспектива ничего хорошего не сулит. И Олейник атаковал Грина, переведя его в партер. Он несколько раз пытался заходить на любимые удушающие приемы, но американец умело выворачивался. И когда казалось, что силы вот-вот покинут Олейника, он решился на другой прием. Захватив руку соперника, он все же вышел на болевой. Американец долго терпел, но в итоге сдался.

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