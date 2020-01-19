Скабеева ответила обидевшейся на эфир Водонаевой

Известная российская ведущая Ольга Скабеева ответила на претензии Алены Водонаевой, высказанные после эфира на телеканале "Россия". Напомним, модель и блогер обвинила журналистов в "пропаганде агрессии и невежества".
А началось все с высказываний самой Водонаевой. Она назвала "быдлом" россиян, которые рассчитывают на поддержку государства в виде материнского капитала. "Отчаявшиеся от нищеты россияне станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги", - подчеркнула экс-участница "Дом-2".
Позднее данную тему обсудили в телевизионном эфире. Участники ток-шоу "60 минут" высказали свое мнение на этот счет. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал высказывания Водонаевой бессовестными и бесчеловечными. По мнению народного избранника, своими словами она оскорбила миллионы людей и "втоптала в грязь" российских матерей.
Водонаева не стала молчать и обрушилась с критикой на телевидение. Больше всего досталось каналу "Россия 1".
Ответ не заставил себя долго ждать. "Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром. Виновата атмосфера ненависти на телевидении", - написала в Instagram Ольга Скабеева, предположив, что эксперты ток-шоу недотянули до "Дома-2" в своих комментариях о модели. "Но обещать, что они будут стараться, я не готова", - пошутила телеведущая.
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Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее «упрекаем в неосведомленностях», а сами ведем себя хуже любых хейтеров, хотя ее просто «беспокоят миллионы россиян». Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует - это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю. Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до «Дома-2» в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова. Политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем. А чем ей не понравились ее же фотографии из журнала «Максим», я не знаю. Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них.