СМИ: В убийстве четырех человек в штате Юта подозревают подростка

Расправу над жителями частного дома в американском штате Юта устроил подросток. Об этом сообщает местный телеканал KSL.

При этом журналистам не удалось узнать, что стало причиной убийства четырех человек. Известно только, что все жертвы приходились друг другу родственниками. Полиция пока не называет имени подозреваемого, поскольку ему нет 18-ти.

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу в городе Грантсвилл на западе США. В результате стрельбы погибли четыре человека, среди них трое детей, еще один пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый в совершении преступления действовал один, он уже взят под стражу.