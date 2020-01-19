Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины

Начался процесс ликвидации Украины. Такое громкое заявление в эфире телеканала ZIK сделала Юлия Тимошенко, возглавляющая оппозиционную партию "Батькивщина". Политик уверена, что страна попала под внешнее "кураторство", и теперь ее "все используют, как хотят".

"Нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, а не советами извне", - подчеркнула Тимошенко. При этом она уверена, что не все еще потеряно. Главное, не терять время, иначе потом его уже не наверстаешь.

"Руководство Украины или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности", - цитирует лидера "Батькивщины" РИА Новости.