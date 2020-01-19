В Ливии создадут комиссию по перемирию

Конференция в Берлине, которую ряд западных СМИ называли едва ли не "судьбоносной", на самом деле стала лишь очередным этапом на сложном пути обретения Ливией государственности. Главная задача встречи в Германии на данном этапе свелась к закреплению механизма контроля за прекращением огня и к попытке перевести вооруженный конфликт в дипломатическое русло на основе международных стандартов ООН.

Для того чтобы примирить противостоящие друг другу в Ливии стороны в Берлин прибыл солидный десант иностранных лидеров. Они рассчитывали, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж на этих переговоров закрепят начатый ранее в Москве диалог и продлят установившееся в Ливии перемирие. Однако перед началом конференции Хафтар постарался усилить свои переговорные позиции, остановив работу всех нефтеналивных терминалов на востоке Ливии. Это впоследствии привело к остановке рядя нефтяных месторождений, в том числе крупнейшего - Эш-Шарара. Хотя официально сторонники фельдмаршала заявили о "закрытии портов народом" и о своей непричастности к этим шагам.

К 20:00 по московскому времени стало известно, что участникам переговоров удалось согласовать текст итогового документа. Согласно проекту документа, на который ссылается ТАСС, процесс урегулирования решено поделить на шесть тематических направлений. Речь идет о прекращении огня, выполнении оружейного эмбарго, налаживании политического процесса, соблюдении норм гуманитарного права и прав человека, проведении реформы сектора безопасности, а также экономических реформ. Помимо этого, в документе содержится призыв ко всем внешним игрокам воздержаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии.

В тексте также говорится о возможности введения Советом Безопасности ООН санкций в отношении стран, нарушающих запрет на ввоз оружия в Ливию. Контролировать выполнение договоренностей будет специально созданный международный механизм под эгидой ООН, состоящий из специальных технических групп. "Они будут отслеживать на разных этапах реализацию договоренностей, достигнутых в Берлине. Участники будут обмениваться информацией и рассматривать возникающие проблемы. Работа этих групп будет закрытой", - цитирует источник РИА Новости.

На момент подписания номера в печать агентство ANSA сообщило, что противоборствующие в Ливии стороны, в том числе глава ПНС Фаиз Сарадж и командующий ЛНА Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия.

Перед началом переговоров стало известно, что Сарадж и Хафтар не были внесены в основной список участников берлинской конференции, хотя об их участии все-таки упоминалось. В пресс-релизе немецкого кабинета министров указывается, что к международным участникам среди прочих относятся представители Китая, Франции, Великобритании, России, США, Египта, Алжира, Республики Конго, Италии, Турции, ОАЭ, Европейского союза, Еврокомиссии, ООН, Африканского союза и ЛАГ. И только в последнем абзаце указано, что помимо этого "ливийский премьер Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар также приняли приглашение канцлера ФРГ приехать в Берлин". В итоге они отказались от каких-либо встреч и переговоров напрямую, так и не встретившись на немецкой земле.

При подготовке к конференции не обошлось без протокольно-организационных сложностей, обычно сопровождающих подобные мероприятия. Так, официально приглашенный на конференцию Тунис в последний момент отказался от участия в мероприятии. Формальным объяснением такого решения стало то, что страна не принимала участие в предварительных консультациях, начавшихся в сентябре прошлого года. Но другим поводом, как пишут тунисские СМИ, может быть запоздалое приглашение: Германия направила соответствующее письмо только в прошлую пятницу. Обиделись на Берлин и в Марокко, представителей которого на конференцию вообще не пригласили. В заявлении местного МИД сказано, что в королевстве "крайне удивлены" этому факту", поскольку страна с самого начала принимала участие в международных усилиях по разрешению ливийского кризиса.

Эксперты отмечали желание канцлера Ангелы Меркель провести конференцию по Ливии в ФРГ. Тем самым Берлин демонстрирует наличие независимой внешнеполитической повестки, а показывает свою способность играть роль значимого международного посредника. При этом Меркель рассчитывает перехватить миротворческую инициативу в Ливии у Франции и Италии, чтобы в перспективе иметь возможность сдерживать Париж и Рим в их попытках отстаивать интересы своих нефтяных компаний Total и Eni. Кстати, перед началом конференции Италия поспешила "застолбить" за собой право проведения следующего раунда переговоров, о чем объявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

На фоне внутриевропейских перипетий вокруг Ливии, отмечают специалисты, не осталась незамеченной все большая отстраненность США от процесса урегулирования. Показателен и тот факт, что вместо президента Дональда Трампа на конференцию прибыл госсекретарь Майк Помпео. Сделанное главой Госдепа на полях мероприятия заявление только усилило этот тезис. Вместо традиционного для Вашингтона последних лет тона, Помпео вдруг заговорил о том, что ливийцы должны самостоятельно решать свою судьбу, препятствуя вмешательству извне. "Время пришло, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками", заявил он.

Это высказывание не осталось без внимания российского МИД. "Как будто партнеры [США] с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", - отметила в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова.