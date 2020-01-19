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19.01.2020 05:20
Рубрика: В мире

В руководстве КНДР сменили кураторов внешней политики

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В высшем партийном руководстве КНДР произошли масштабные перестановки, в ходе которых сменили почти половину заместителей председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). При этом сильно обновилась внешнеполитическая линия. Так, ушел в отставку куратор внешней политики по партийной линии Ли Су Ён, а также, скорее всего, сменился и министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

О том, что в КНДР были произведены крупные перестановки в партийном руководстве, стало понятно еще по итогам 5-го Пленума ЦК ТПК 7-го созыва, который завершился 31 декабря. Тогда официальные СМИ КНДР сообщили о многих кадровых назначениях, но зачастую информация была неполной. В этой связи эксперты по КНДР продолжили отслеживать северокорейскую официальную хронику, пытаясь выудить крупицы информации, которые позволили бы составить полную "мозаику" обновленного высшего партийного эшелона Страны чучхе.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
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В итоге этот шанс иностранные наблюдатели получили, когда вчера СМИ КНДР опубликовала список тех, кто принял участие в церемонии прощания с одним из ветеранов и соратницы еще Ким Ир Сена по борьбе с японскими колонизаторами Хван Сун Хи. Это женщина в возрасте 100 лет скончалась на днях, а 17 января в Пхеньяне состоялось прощание с ней. Хван была супругой бывшего командира 105-й танковой дивизии КНДР Рю Гён Су, которая первой вошла в Сеул в июне 1950 года в первые же дни Корейской войны. По информации экспертов, в свое время свадьбе Рю и Хван активно содействовали дед нынешнего лидера КНДР Ким Ир Сен и его жена Ким Чжон Сук, а потому Ким Чен Ын лично прибыл на церемонию прощания, которая прошла с максимальными почестями.

Список участников этой церемонии прощания и дал возможность пролить свет на перестановки. Одно из главных изменений - отсутствие на церемонии и, как следствие, отставка сразу пяти заместителей председателя ЦК Трудовой партии Кореи. Учитывая, что "замов" всего 12, то обновили почти половину помощников Ким Чен Ына по линии ЦК ТПК. Если называть конкретные имена, то в отставку отправлены следующие теперь уже бывшие заместители председателя ЦК ТПК: Пак Гван Хо, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, Тхэ Чжон Су и Ан Чжон Су. Эта пятерка также отсутствовала на общей фотографии Ким Чен Ына с участниками Пленума партии 31 декабря прошлого года, а теперь практически точно подтверждено, что эти чиновники смещены со своих постов.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Особое внимание здесь привлекла замена Ли Су Ёна, который до сих пор был главным партийным куратором внешней политики КНДР. Как считают южнокорейские эксперты, скорее всего, Ли отправили на пенсию, так как в этом году ему исполняется 85 лет, а его обязанности перешли к бывшему послу КНДР в России Ким Хён Чжуну. Последний по итогам Пленума получил значительное повышение, став кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК. Правда, замена не совсем равнозначная. До сих пор Ли Су Ён в общей иерархии власти КНДР ставили по влиянию на 7-8 место, а Ким Хён Чжун пока находится на 19 месте. Впрочем, возможно, резкий взлет бывшего посла КНДР в России продолжится.

Все это совпало с сообщением англоязычного портала NK News, которое специализируется на новостях по Северной Корее, о произведенной также смене министра иностранных дел КНДР. Как утверждает издание, ссылаясь на дипломатические источники, глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи Ли Ён Хо отправлен в отставку, а на его место назначен Ри Сон Гвон, который до этого отвечал за южнокорейское направление внешней политики Пхеньяна. Официально о перестановке пока не заявлено, но ожидается, что это удастся окончательно подтвердить 23 января, когда должно состояться крупное мероприятие для работающих в Пхеньяне иностранных дипломатов, и должен присутствовать министр иностранных дел КНДР. Отметим, что Ли Ён Хо также отсутствовал на общей фотографии с Ким Чен Ыном по итогам Пленума партии. Это дало повод предположить, что, возможно, Ли Ён Хо смещен.

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Таким образом, если этот анализ и сообщения верны, то получается, что на внешнеполитическом направлении КНДР произошли серьезные перестановки. Поменялись как минимум две самые важные фигуры - зампредседателя ЦК ТПК по внешней политике и министр иностранных дел.

Интересно, что это совпало с информацией южнокорейских СМИ, которые заметили, что послы КНДР в ООН и Китае, а также еще несколько других послов Северной Кореи дружно вылетели в Пхеньян. Японская телерадиовещательная компания NHK со ссылкой на посла КНДР в Анголе, который тоже был среди тех, кто вылетел на родину, сообщила, что послы "намерены принять участие в совещании по обсуждению вопросов внешней политики". Все это подлило масла в огонь спекуляциям на тему о возможности серьезных перемен в дипломатии и внешнеполитическом курсе КНДР.

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