20.01.2020 13:16
Текст: Юрий Сизов

Андрей Равков назначен госсекретарем Совбеза Беларуси

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Государственным секретарем Совета безопасности Беларуси назначен 52-летний министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. Соответствующее кадровое решение 20 января принял Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Как уже сообщал "СОЮЗ", должность госсекретаря Совбеза была вакантна с 1 января - после того, как Станислав Зась стал выполнять в российской столице обязанности секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к министру.

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