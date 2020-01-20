Андрей Равков назначен госсекретарем Совбеза Беларуси

Государственным секретарем Совета безопасности Беларуси назначен 52-летний министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. Соответствующее кадровое решение 20 января принял Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Как уже сообщал "СОЮЗ", должность госсекретаря Совбеза была вакантна с 1 января - после того, как Станислав Зась стал выполнять в российской столице обязанности секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к министру.