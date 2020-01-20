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20.01.2020 20:37
Рубрика: Спорт

Подает с характером

Знаменитый теннисист Борис Беккер уверен, что Даниил Медведев бросит вызов фавориту Australian Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Лучшая российская теннисистка Екатерина Александрова первой из наших участников преодолела барьер стартового круга на Открытом чемпионате Австралии, одержав победу над представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
Даниилу Медведеву приятно, что его называют одним из претендентов на титул. Он постарается показать крутой теннис. Фото: EPA Даниилу Медведеву приятно, что его называют одним из претендентов на титул. Он постарается показать крутой теннис. Фото: EPA
Даниилу Медведеву приятно, что его называют одним из претендентов на титул. Он постарается показать крутой теннис. Фото: EPA

Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Сайсай (3:6, 2:6). Анастасия Потапова совсем не справилась с американкой Сереной Уильямс (0:6, 3:6). А матчи Маргариты Гаспарян и Дарьи Касаткиной были перенесены из-за дождя.

Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке АТР

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в борьбу вступят и российские теннисисты. Своими прогнозами на мужской турнир специально для "РГ" поделился шестикратный победитель турниров "Большого шлема", член Международного зала теннисной славы, эксперт телеканалов Eurosport Борис Беккер.

Действующий чемпион серб Новак Джокович в прошлогоднем финале обыграл Рафаэля Надаля. Сможет испанец на этот раз взять реванш?

Борис Беккер: У Рафы очень хорошие шансы. Он поставил красивую точку в прошлом сезоне, выиграв со сборной Испании Кубок Дэвиса. Этот год он начал с уверенного выступления на новом командном турнире ATP Cup, хотя и проиграл Новаку в финале. Но все же для меня именно Джокович остается главным претендентом на победу на Australian Open-2020.

Даниил Медведев был хорош в финале-триллере против Рафаэля Надаля на US Open. В Австралии от россиянина ждут такой же сумасшедшей игры

Серб рекордсмен по количеству титулов в Мельбурне. У него их семь. Как думаете, почему ему здесь так везет?

Борис Беккер: Когда с соревнованиями у тебя связаны приятные воспоминания, ты каждый раз выходишь на корт с позитивными эмоциями, с правильным настроем на игру, на весь турнир. Мне кажется, Новак прекрасно отдохнул и восстановился во время зимней паузы и вернулся еще сильнее - главным образом в психологическом плане. Он знает, что когда показывает свой лучший теннис, ему практически невозможно противостоять. Это дает ему преимущество, а его соперникам внушает страх.

И все-таки: кто кроме Надаля может быть опасен для Джоковича?

Борис Беккер: Это россиянин Даниил Медведев. Против него всегда сложно играть. Грек Стефанос Циципас в хорошей форме. У австралийца Ника Кирьоса могут быть неплохие шансы. Каждому из этих парней по силам добраться до финала и бросить вызов Джоковичу.

Фото: EPA
В Мельбурне стартует основная сетка Открытого чемпионата Австралии

Список самого Новака немного отличается от вашего, но Медведев в нем тоже на первом месте. Даниил действительно вырос - и в рейтинге, и в глазах топ-игроков. В чем его секрет?

Борис Беккер: У него был отличный сезон, начиная с прошлого лета. И он хорошо показал себя сейчас, в ходе Кубка ATP. Его секрет в том, что у него нет серьезных слабостей. Против него сложно играть. У него хорошая подача. И хотя он высокий, он очень хорошо двигается на корте. У него очень быстрые удары с отскока, и он не боится играть против игроков с именем и авторитетом. Иногда он поддразнивает зрителей, чтобы дать себе стимул. Медведев сумасшедший, но в хорошем смысле, и его характер - это характер чемпиона.

Сможет ли он надолго закрепиться в десятке лучших или даже стать первой ракеткой мира?

Борис Беккер: Я бы с осторожностью подошел к прогнозам о том, что он станет первой ракеткой мира. Но он надолго задержится в топ-10. Даниил Медведев - потрясающий, с моей точки зрения. Думаю, он любит теннис, и у него хорошая команда. Я большой его поклонник.

71 миллион долларов составляет призовой фонд Australian Open. Победитель в женском и мужском одиночном разряде получит одинаковую сумму - больше четырех миллионов.

Кто из теннисистов удивит мир тенниса в 2020-м как главный "прорыв года"?

Борис Беккер: Думаю, канадец Денис Шаповалов (проиграл в первом круге венгру Мартону Фучовичу 3:6, 7:6, 1:6, 6:7. - Прим. ред.) достоин внимания. Раньше его тренировала мать, но прошлым летом он собрал новую команду, и сейчас его тренирует бывший теннисист мирового класса Михаил Южный. И дела у него стали налаживаться после этого. Еще один хороший игрок - Феликс Оже-Альяссим, также представляющий Канаду. Может быть, в этом году еще рано, но он хорошо играет. И опять же не стоит забывать о Медведеве и Циципасе. Оба теннисиста очень молоды. Они многого добьются в будущем.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Россияне Медведев, Хачанов, Рублев узнали соперников на Australian Open

А у женщин?

Борис Беккер: В женском теннисе ситуация меняется гораздо быстрее. Совсем недавно новой королевой объявили японку Наоми Осаку, выигравшую два "Больших шлема" подряд и поднявшуюся на первую строчку мирового рейтинга. Но лично мне очень нравится канадка Бьянка Андрееску, которая в прошлом году стала чемпионкой US Open. Жаль, что ей пришлось сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы колена. В любом случае должен признать, что молодые теннисистки уже достигли высокого уровня. Так что у топ-игроков есть повод понервничать.

Смотреть матчи Australian Open можно с 20 января по 2 февраля на каналах Eurosport и в сервисе Eurosport Player.

Между тем

Роджер Федерер, на счету которого 20 побед на турнирах "Большого шлема", установил рекорд по количеству выступлений на Открытом чемпионате Австралии. Стартовавший в Мельбурне "мэйджор" стал для 38-летнего швейцарца 21-м в карьере. Коллекция австралийских титулов у Федерера тоже солидная. Он завоевывал трофей в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах.

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В первом круге нынешнего розыгрыша Роджер был сильнее американца Стива Джонсона - 6:3, 6:2, 6:2.

Среди ньюсмейкеров стартовых дней также оказалась юная американка Кори Гауфф. Начнем с того, что она выбила из борьбы старшую из сестер Уильямс, 39-летнюю Винус - 7:6, 6:3.

Таким образом, Гауфф уже выиграла свой шестой матч на "Шлемах" до достижения 16-летнего возраста. Ранее это удавалось лишь девяти теннисисткам. В тройке лидеров американка Дженнифер Каприати - 28 матчей, швейцарка Мартина Хингис - 20 матчей и еще одна представительница США Кэти Ринальди - 13.

Спорт Теннис Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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