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Рубрика: В мире

Дуэт женщин-астронавтов NASA снова выйдет в открытый космос

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук. Фото: NASA via AP Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук. Фото: NASA via AP
Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук. Фото: NASA via AP

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в понедельник совершат новый выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Они должны завершить работы по замене устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные литий-ионные.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Выход начнется в 15:10 мск и продлится более 6,5 часов, пишет РИА Новости, ссылаясь на NASA. Во время предыдущих работ в открытом космосе, состоявшихся 15 января, Меир и Кук демонтировали четыре устаревших аккумулятора и установили два новых. Сегодня они должны будут демонтировать еще два старых аккумулятора и установить один новый.

По данным NASA, срок службы новых аккумуляторов составляет 10 лет. Их монтаж позволит значительно улучшить энергоснабжение станции.

Отметим, что это будет уже третий выход в открытый космос пары американских женщин-астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. За всю историю станции нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС станет 226-м.

Напомним, сейчас на орбите находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

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