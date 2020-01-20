Главе Украины предложили не выступать с речью о Холокосте

Свое намерение посетить Израиль Зеленский подтвердил в интервью изданию The Times of Israel. "Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - посетовал Зеленский, не вдаваясь в подробности, которые уже неделю активно обсуждают украинские СМИ и соцсети. Ранее сообщалось, что МИД Украины настаивал на обязательности выступления главы Украины и шантажировал организаторов мероприятия отказом Зеленского от визита по примеру его польского коллеги Анджея Дуды. В ответ израильская сторона якобы довела до Киева мысль, что отсутствие украинской делегации на мероприятиях, посвященных Холокосту, их не слишком расстроит, а отсутствие президента Украины на групповой фотографии - а на форум, напомним, прибудут руководители сорока государств - вряд ли будет кем-то замечено. Примечательно, что свое право молвить слово в музее "Яд Вашем" Зеленский в интервью обосновал тем, что каждая четвертая жертва Холокоста жила на Украине.

Отношения между Киевом и Тель-Авивом резко обострились после того, как Львовский облсовет объявил 2020-й годом Андрея Мельника, одного из организаторов Холокоста на Украине, соучастника массовых убийств в Бабьем Яру. А первого января в Киеве прошел традиционный факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры, также повинного в смертях десятков тысяч евреев, поляков и украинцев. Глядя на этот пир "украинского национального духа" послы Польши и Израиля в Незалежной выступили с совместным заявлением, в котором констатировали, что "чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов". В ответ пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко заявила послам, что "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев". Продолжил дискуссию уже МИД Израиля, пояснивший гражданке Зеленко, что "чествование антисемитов и убийц евреев не является внутренним делом ни одной страны". "Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине", - выразили свое беспокойство в Тель-Авиве.

Израиль опирается на хорошо изученную историю Холокоста, на активное участие в нем украинских националистов и полицаев

"Израиль просит прекратить чествовать убийц и антисемитов, тех, кого Украина лицемерно называет борцами за независимость. При этом Израиль опирается на хорошо изученную историю Холокоста, на активное участие в нем украинских националистов и полицаев, на воспоминания, показания, документы, архивы. Израиль говорит от имени шести миллионов человек, зверски уничтоженных только за то, что они родились евреями. Цивилизованная нация не может праздновать убийц женщин и детей, такая нация не может ставить памятники одновременно убийцам и их жертвам. В Нюрнберге цивилизованные нации нацистов повесили, тела сожгли, а пепел высыпали в реку. Так поступают цивилизованные нации", - прокомментировал в своем Facebook этот дипломатический скандал президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Забавно, как в интервью Зеленский убеждал израильских журналистов, что, согласно исследованиям, на Украине один из самых низких уровней антисемитизма в мире. Однако данные профильного исследовательского центра - Антидиффомационной лиги - говорят об обратном: в 2019 году в той или иной степени антисемитские настроения были свойственны 46 процентам украинцев, что является вторым, после Польши, показателем в Европе, и настроения эти идут в рост. Впрочем, реальный уровень антисемитизма на Украине Зеленский может оценить сам, побывав на мероприятиях "патриотов", почитав комментарии под своими записями в социальных сетях до обработки модераторами или же просто проехав по киевским промышленным зонам, где каждый забор исписан свастиками и антисемитскими лозунгами. В конце концов, в день, когда вышло интервью The Times of Israel, в его родном Кривом Роге, неподалеку от дома родителей, был осквернен - исписан красной краской - памятник жертвам Холокоста. Поэтому можно понять официальный Израиль, лишивший Зеленского слова: не может быть скорби по убитым и одновременно, на государственном уровне, героизации убийц.

Кстати

Посольство Украины в Британии потребовало исключить национальный герб - трезубец, из методических материалов по борьбе с экстремизмом, составленных Национальным антитеррористическим управлением Великобритании для полицейских, преподавателей и медиков. Там украинский герб, данный в виде фотографии татуировки, и логотип карательного батальона "Азов" ( запрещена в РФ) соседствуют со свастикой, нацистскими рунами и прочими знаками, которые полицейским, учителям, медикам и родителям школьников предложено считать признаком опасности. Ответ полиции был краток: методические указания выпущены для "конкретной аудитории", а факт появления в них трезубца не должен волновать украинскую сторону.