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20.01.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Palisade стал на шаг ближе к России

Текст: Михаил Азнавуров

Компания Hyundai подала заявку на регистрацию товарного знака Palisade. Тем самым корейцы развеяли последние сомнения относительно появления пятиметрового восьмиместного кроссовера в России. Напомним, ранее "РГ" сообщала, что автомобиль появится в России во второй половине 2020 года.

Собравший позитивную прессу и ряд наград за дизайн Hyundai Palisade сочетает набор потребительских качеств не без оснований претендующих на премиум-статус за относительно доступную цену.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Автомобиль комплектуется адаптивными фарами на светодиодах, панорамной стеклянной крышей с люком, электроприводом и вентиляцией сидений первого и второго рядов, трехзонным климат-контролем с ионизатором воздуха, аудиосистемой Harman Kardon c 630-ваттным усилителем и 12 динамиками, переговорным устройством, 12,3-дюймовым виртуальным приборным щитком, проектором показаний ездовой информации на лобовое стекло, мультимедиа с 10,25-дюймовым ЖК-монитором, навигацией, отображением дорожных указателей, связью со смартфонами по Bluetooth, Aple CarPlay и Android Auto.

Перечень систем ассистирования водителю включает активный круиз-контроль, систему удержания машины в полосе движения, аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, контроля слепых зон, безопасного выхода из машины и прочего.

Фото: Пресс-служба HTM
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Привод передний либо полный с электронноуправляемой муфтой передачи момента на задние колеса, вплоть до распределения момента перед/зад - 50/50.

В России автомобиль наверняка будет оснащаться силовой установкой знакомой по Hyundai Santa Fe и Kia Sorrento Prime - турбодизелем рабочим объемом 2,2 л. (199 л.с., 441 Нм) и 8-диапазонным гидромеханическим "автоматом". И почти наверняка бензиновой "шестеркой" Lambda II с переменными фазами газораспределения рабочим объемом 3,5 л. (249 л.с., 336 Нм) вместо 3,8-литровой (290 л.с., 355 Нм), работающей по циклу Аткинсона, которой Palisade оснащается в Корее и Северной Америке.

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