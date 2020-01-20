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Марина Кащенко, адвокат
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мера по обеспечению детей жильем обоими родителями в случае их развода, которая обсуждается сейчас в Государственной Думе, безусловно, правильная.

Фото: andreypopov/iStock
Родителей при разводе могут обязать позаботиться о жилье для детей

Если соответствующий законопроект будет принят, то данная мера станет дополнением к уже существующей норме, согласно которой родитель, с коим проживает ребенок, может потребовать от бывшего супруга, отца или матери ребенка возмещения расходов, связанных с лечением их совместного отпрыска. Это помимо алиментов. Допустим, возникла какая-то непредвиденная ситуация - ребенок попал в аварию и ему теперь требуется протезирование, или же он страдает хроническим заболеванием и раз в год должен проходить лечение. Тогда родитель, совместно проживающий с ребенком, понеся расходы на лечение - купив протез, оплатив путевку в санаторий, - получает право взыскать часть этих самых расходов со второго родителя. Естественно, это делается только через суд. Я, как адвокат, чаще всего пользуюсь данной нормой, когда речь идет о возмещении средств, потраченных на санаторно-курортное лечение. Так уж получается, что чаще всего люди обращаются именно по данному вопросу. Статья Семейного кодекса, которую и призван дополнить обсуждаемый законопроект, предусматривает, в принципе, и другие обстоятельства, при которых на родителя, не проживающего совместно с ребенком, могут быть возложены дополнительные расходы.

Однако эти обстоятельства не конкретизированы. Поэтому суды всегда ограничивались только лишь возмещением трат на лечение детей. Сегодня наше правительство сочло, что в данную статью следует внести дополнение в виде совместного обязательства родителей, не состоящих в браке или находящихся в разводе, обеспечивать своих детей жильем. У нас ведь как: то, что прямо не прописано в законе, не работает и работать не может. Формулировка "другие обстоятельства" - очень размытая, и в судебной практике никакие "другие обстоятельства" никогда не рассматривались и не учитывались. Если данная норма будет работать, как и уже существующая (я имею в виду компенсацию за лечение), то я обеими руками "за". Когда ребенок оказывается в чрезвычайных условиях отсутствия жилья: случился пожар, наводнение, родителю, с которым он живет, стало совершенно нечем выплачивать ипотеку (уволили с работы, например) и так далее, возникшую проблему, безусловно, должны решать и папа, и мама вместе, а не кто-то один из них. Это разумно и правильно. Если же эту меру будут использовать для принуждения одного из родителей купить ребенку жилье, потому что так захотелось другому родителю, то это совершенно неприемлемо. И может привести к тому, что у нас возникнут массовые споры за детей между бывшими супругами. Ведь далеко не каждый согласится нести такие большие дополнительные расходы.

Власть Позиция Семейное законодательство

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