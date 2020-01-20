Lada Xray Cross с вариатором: АвтоВАЗ раскрыл статистику продаж

АвтоВАЗ рассекретил статистику продаж "вседорожной" версии Lada Xray. В ноябре 2019 года исполнился ровно год с начала продаж Xray Cross, его "автоматическая" модификация выпускается с лета прошлого года.

Канал Lada ТВ распространил очередной видеоролик, в котором рассказывается, какая доля продаж приходится на модель в целом и версию с вариатором.

Lada Xray Cross занимает 35-40% от продаж всего семейства Lada Xray. Около 17-20% приходится на модификации с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.).

"Для нас это высокий показатель. Это то, что действительно мы планировали, даже чуть выше, чем мы ожидали. Это говорит о том, что у нас увеличивается доля женщин, и мы привлекаем действительно новых клиентов", - рассказал директор проекта Lada Xray Олег Груненков.

Отметим, за весь 2019 год в России было реализовано лишь 28 967 автомобилей Lada Xray.

"Люди пытаются найти автомобиль современный, но не очень дорогой, в ценовом сегменте до миллиона. Честно говоря в этом сегменте не так много игроков. И наиболее выгодным является предложение Xray Cross. Мы сравнивали комплектации наших автомобилей с комплектациями конкурентов, и я хочу сказать, что ближайшие соперники на 100-150 тысяч дороже", - добавил Груненков.

Кстати говоря, Xray Cross стал первой моделью в истории бренда Lada, которая получила селектор выбора режимов движения Lada Ride Select и бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco.

Напомним, что цены на обычную версию Lada Xray лежат в диапазоне от 619 900 до 855 900 рублей. Xray Cross стоит от 767 900 до 979 900 рублей.