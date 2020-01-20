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20.01.2020 20:35
Рубрика: Экономика

Давосу и миру

МВФ ухудшил оценки роста мировой экономики
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Несмотря на торговое соглашение между США и Китаем, которое добавило рынкам немало позитива, Международный валютный фонд вновь понизил прогноз роста мировой экономики на 2020 и 2021 годы - на 0,1 и 0,2 п.п., до 3,3 и 3,4% соответственно, сохранив, однако, прогноз по росту ВВП России на уровне 1,9% и 2%.
В Давосе обсудят и РФ. Делегацию России возглавляет и.о. министра экономразвития Максим Орешкин. Фото: EPA В Давосе обсудят и РФ. Делегацию России возглавляет и.о. министра экономразвития Максим Орешкин. Фото: EPA
В Давосе обсудят и РФ. Делегацию России возглавляет и.о. министра экономразвития Максим Орешкин. Фото: EPA

Свой доклад МВФ представил в швейцарском Давосе, где во вторник начинает работу Всемирный экономический форум (ВЭФ).

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По итогам 2019 года мировая экономика выросла лишь на 2,9%, оценивает МВФ. Ускорение мировой экономики, пусть и более медленное, чем ожидалось, поддержит цены на основные товары российского экспорта - нефть, газ и металлы. Однако помешать могут рост напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, усиление социальных волнений, ухудшение отношений между США и их торговыми партнерами и углубляющиеся экономические трения между другими странами, - материализация этих рисков приведет к быстрому ухудшению ситуации в мировой экономике, предупреждает МВФ.

В предыдущем, октябрьском прогнозе МВФ также понижал свои ожидания по росту глобальной экономики, на этот раз их ухудшение обеспечили прежде всего "негативные сюрпризы" в экономике Индии - оценки роста ее ВВП в 2020 и 2021 годах понижены сразу на 1,2% и 0,9% соответственно.

Ускорение мировой экономики, пусть и более медленное, поддержит цены на основные товары российского экспорта - нефть, газ и металлы

С ухудшением прогнозов от МВФ коррелируют результаты опроса руководителей крупнейших компаний мира, ежегодно проводимого PwC (он также представлен в преддверии ВЭФ): доля респондентов, ожидающих замедления темпов экономического роста, почти удвоилась - с 29% в 2019 году до 53% в 2020 году, достигнув исторического максимума (вопрос задается с 2012 года).

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
МВФ зафиксировал рекордный объем мирового долга

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сравнила начинающееся десятилетие и "ревущие" 1920-е, когда ускоренный рост закончился "Великой депрессией". Она считает, что на этот раз к потрясениям может привести неравенство и изменение климата.

В Давосе, который можно назвать "съездом миллиардеров" (по подсчетам Bloomberg, в Давосе их будет 119 с суммарным состоянием в полтриллиона долларов), традиционно обсуждается и то, и другое. Теме неравенства обычно тон задает доклад международной организации по борьбе с бедностью Oxfam (Оксфорд), который публикуется перед открытием ВЭФ. Богатство долларовых миллиардеров - 2153 человек - сравнялось с состоянием 4,6 млрд людей, или 60% населения планеты, и это следствие "ущербной и сексистской экономической системы", предупреждает в этом году Oxfam, всегда акцентирующая внимание на ущемленном положении женщин. Из года в год организация указывает, что неравенство выходит из-под контроля, призывает увеличить налоги на богатых, однако крупный капитал упрямо продолжает - и можно не сомневаться, продолжит - расти быстрее в силу самой своей природы.

Экономика Макроэкономика Международные организации МВФ Давосский форум

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