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20.01.2020 13:55
Рубрика: Общество

NASA намерено наращивать присутствие на МКС и не откажется от "Союзов"

Текст: Наталия Ячменникова
NASA не отказывается от мест на российских кораблях "Союз", так как заинтересовано в увеличении числа своих астронавтов на МКС. Об этом заявил директор NASA Джим Брайденстайн на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте космического ведомства.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ему был задан вопрос, позволяет ли успешное испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими "Союзами".

"Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Я считаю важным наращивать спектр имеющихся у нас возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте", - приводит слова Брайденстайна ТАСС.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Напомним, SpaceX успешно провела испытания спасательной капсулы корабля на "отказ в полете" и последующее безопасное отделение от ракеты Falkon 9. Это испытание - одно из серьезнейших перед тем, как астронавты полетят на Grew Dragon на космическую станцию: в Космическом центре имени Кеннеди полет Falcon 9 был умышленно прерван через 80 секунд после старта. Капсула с "астронавтами" (их роль выполняли два манекена) расположенная в головной части ракеты, запустила собственные двигатели и удалилась не безопасное расстояние от "потерпевшего аварию" носителя. А затем на парашютах успешно приводнилась в 30 км от побережья Флориды.

Результат этого теста - ценнейшие данные для NASA, сертифицирующего систему транспортировки экипажа SpaceX для доставки астронавтов на МКС и обратно.

Первый демонстрационный беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года. Космический корабль, на борту которого были только манекен Ripley и 180 кг груза, впервые пристыковался к Международной космической станции после суточного полета.

Когда пилотируемый полет Dragon станет реальностью, это будет означать, что США вернули себе возможность летать в космос со своей территории, чего у них не было с 2011 года. Тогда завершилась программа Space Shuttle, и доставку всех международных экипажей взял на себя "Роскосмос".

Общество Космос Запуски "Союзов"

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